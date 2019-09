Domácí šli do vedení už po sedmi minutách, když se prosadil Kasík, který v další minutě vstřelil druhou branku. Ve dvacáté minutě dal třetí branku domácích Zikmunda, kterého o minutu později napodobil Mbah. Jedinou branku Kutné Hory dal ve čtyřiačtyřicáté minutě po standardní situaci Cimr. Ve druhém poločase padla jediná branka, o tu se postaral Mbah v jednapadesáté minutě.

„Do utkání jsme vstoupili špatně, už po osmi minutách jsme prohrávali o dvě branky, pak jsme po našich individuálních chybách dostali další dvě branky. Nám se na konci prvního poločasu podařilo dát branku po standardní situaci, a snížili jsme na 4:1,“ začal s hodnocením trenér kutnohorských fotbalistů Radek Kulhánek.

„V kabině jsme si řekli, že už to horší být nemůže, v osmačtyřicáté minutě to mohlo být 4:3, bohužel nedal Kolůvek, který šel sám na bránu, ale brankář ho vychytal, míč se k němu ještě odrazil, ale vyslal tak slabou střelu, že to soupeř vykopl. O dvě minuty později jsme zahrávali standardní situaci, osamocený Bílek ale poslal balon vedle. Potvrdilo se nedáš dostaneš, na 5:1 dal domácí útočník po akci ze strany a následného centru do vápna. Pak už se utkání prakticky jen dohrávalo bez nějakých větších akcí. Postupně se prostřídalo na obou stranách, jak domácí, tak my jsme vyměnili nějaké hráče. Ve zbytku zápasu tam byly nějaké pološance, ale další branka už nepadla,“ přidal Kulhánek hodnocení druhého poločasu.

„Z mého pohledu jsme do utkání šli zdecimování bez pracovně vytíženého Piskače, zraněných Wolfa s Kulhánkem, a nemocným Exnerem. Tyto absence byly znát, i tak jsme relativně dobře začali, drželi jsme balon, měli jsme nějaké pološance. Pak ale přišly šance domácích, kteří se dostali do pohodlného vedení, a vývoj si pak už víceméně pohlídali. Pozitivem je, že se na hřiště podívali příliš nenasazovaní hráči jako Kolůvek, Pleva, a Miškovský, kteří jsou z dorostu, ale trénují s námi. Díky absencím dostali větší porci minut, bohužel ještě nejsou připraveni na plnohodnotný záskok spoluhráčů, musí se vyhrát. Doufám, že se marodka zmenší a příště nastoupíme v kompletním složení. Pořád ale na tom nejsme úplně špatně, hráli jsme hodně venkovních utkání, doma by to mělo být lepší. Utkání v Horkách se mi nelíbilo, podle mého jsme ho prohráli hlavně v hlavách,“ doplnil kutnohorský trenér své hodnocení.

Příští utkání odehrají fotbalisté kutnohorské Sparty v sobotu 21. září proti soupeři z Trutnova. Zatím není jisté, jestli se zápas odehraje v azylu v Červených Pečkách, nebo na novém trávníku v Kutné Hoře. Utkání začíná v 10:15.

Horky nad Jizerou – Kutná Hora 5:1 (7., 8. Kasík, 20. Zikmunda, 21., 51. Mbah – 44. Cimr)

Horky nad Jizerou: Durov – Krčmář, Borek, Machů (78. V. Bílek), Mynář (84. Popovič), Bogatkin, Mbah (81. Kovalov), Šťastný, Zikmunda (76. Tarasiuk), Kasík (56. Novák), Slicho. Trenér Martin Šimon.

Kutná Hora: Malý – Marek, Bílek, Franc, Saulich, Nekvinda, Vlášek (30. Kolůvek, 81. Miškovský), Cimr, Šindelář, Hradílek, Semrád (46. Pleva). Trenér Radek Kulhánek.