Další přípravný zápas letošního léta odehráli fotbalisté Kutné Hory ve středu na hřišti Světlé nad Sázavou, kterou trénuje Tomáš Frejlach. Zápas skončil remízou 2:2.

Fotbalisté Kutné Hory v přípravě remizovali 2:2. | Foto: Adam Procházka

„Ani nevím, co k zápasu říct. Byla to bída s nouzí,“ povzdechl si kutnohorský obránce Bedřich Franc a pak se přeci jen rozpovídal: „Měli jsme poměrně dost šancí, ale nedali jsme je. Po individuálních chybách jsme obdrželi dva góly. Řekli jsme si, že inkasovat nechceme, když jsme v předchozích duelech dostali šest a sedm branek. Zase nám dal dva góly tým z I. A třídy. To se nemůže stát.“