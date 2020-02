Admira po podzimní části sezony skončila na jedenácté pozici ČFL, skupiny A. Pražané hrají v konkurenci například rezervy pražské Sparty, Slavie, Plzně, nebo Příbrami.

Za Kutnou Horu nastoupil na hřiště Marek Wolf, který naposledy nastoupil do derby s Čáslaví 5. října minulého roku, ve kterém v jednapadesáté minutě odstoupil ze hřiště.

První branku dali hosté, kteří se prosadili po autovém vhazování, kdy zaváhala domácí obrana ve vlastním pokutovém vápně. Na druhé straně dobře zapracoval Dalibor Cimr, který vyslal Jakuba Hradílka, kterému se podařilo překonat brankáře hostujícího celku, a bylo vyrovnáno. Během zbylé části prvního poločasu žádná další branka nepadla, po pětačtyřiceti minutách bylo skóre 1:1.

Ve druhém poločase padly tři branky, všechny vstřelili hosté, jednou když domácí opět zaváhali při autovém vhazování soupeře, podruhé z rohového kopu, a další branku dostali svěřenci Radka Kulhánka po standardní situaci. Fotbalisté Kutné Hory tak v sobotu na kutnohorské umělé trávě podlehli Admiře Praha 1:4.

„Sehráli jsme jedno z kvalitnějších utkání, postavil se nám velmi dobrý soupeř z třetí ligy. V první části utkání jsme oproti středečnímu utkání s Velimí dokázali reagovat na soupeře. Sice jsme prohrávali po nevinné akci z autového vhazování, ale následně jsme vyrovnali hru, a odměnilo se nám to v podobě vyrovnání, když Hradílek využil vybídky od Cimra a vstřelil branku. První poločas vyl víceméně vyrovnaný, více ze hry měli hosté, je to pochopitelné, když hrají vyšší soutěž,“ řekl k prvnímu poločasu utkání trenér kutnohorských fotbalistů Radek Kulhánek.

„Druhý poločas už z naší strany tak dobrý nebyl, naopak díky prostřídání na obou stranách byla druhá půle jasně v režii Admiry. Hosté dokázali dát tři branky, bohužel jsme opět inkasovali ze standardní situace, další po autovém vhazování, a jednu z rohového kopu, což jsou tři dvě branky ze čtyř ze standardních situací, na které jsme se ještě připravovali, s tím spokojený nejsem. Je to škoda, ale musím přiznat, že v průběhu druhého poločasu měli hosté jasně navrch, prakticky nás k ničemu nepustili, z naší strany je ale pozitivní, že nastoupili dva dorostenci, každý odehrál poločas, konkrétně Jakub Pleva a jmenovec Miškovský. Navíc se do hry zapojil Marek Wolf. Viděli jsme, co nás tlačí, a kde musíme přidat, je to příprava, takže si z toho bereme ponaučení a já doufám, že se to projeví v dalších zápasech.

Další utkání čeká Kutnohorské v sobotu 8. února na umělé trávě v Kutné Hoře, a to se známým soupeřem z Čáslavi. Utkání začíná v 10:00.

Kutná Hora – Admira Praha 1:4 (1:1)

Branka Kutné Hory: Hradílek.

Kutná Hora: Malý (46. Jeřábek) – Saulich, Exner, Franc, Pleva – Nekvinda – Vlášek, Piskač, Šindelář – Hradílek – Cimr. Střídali: Kolůvek, Miškovský, Wolf, Semrád. Trenér Radek Kulhánek.