Za domácí dával branku Jakub Kulhánek, na straně hostů se prosadili dvakrát Petrů a jednou Vocel.

"Sehrálo se kvalitní utkání z obou stran, my jsme se dvacet minut trochu hledali, naopak hosté byli aktivní, napadali nás, a do ničeho nás příliš nepouštěli. Měli jsme tam dvě chyby, kdy šel soupeř do naší otevřené obrany, následovala první branka soupeře. Po špatné rozehrávce ze standardní situace jsme dostali druhou branku. Pak jsme se zvedli, mírně jsme vyrovnali zápas, ale hosté byli stále aktivní a více nebezpeční,ů řekl k prvnímu poločasu trenér kutnohorských fotbalistů Radek Kulhánek.

"O pauze jsme trochu přeskupili sestavu a řekli jsme si, co chceme hrát, po nějakých deseti minutách jsme byli lepším týme, soupeře jsme přehrávali fyzicky. Podařilo se nám snížit, ale bohužel jsme dostali třetí branku ze standardní situace, to nás srazilo. Utkání se pak dohrávalo se spoustou ztrát na obou stranách, hrálo se nahoru dolu, ale šance z toho nepramenily. Výsledek mě mrzí, ale hráli jsme s kvalitním soupeřem, také opět dostali šanci dorostenci Pleva s Mikšovským, kteří hráli dobře," dodal Kulhánek.

Kutná Hora - Velim 1:3 (Kulhánek - Petrů 2, Vocel)

Kutná Hora: Malý (46. Jeřábek) - Saulich, Exner, Franc, Pleva - Semrád - Vlášek, Nekvinda, Hradílek - Kulhánek - Cimr. Střídali: Kolůvek, Mikšovský. Trenér Radek Kulhánek.