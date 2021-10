Čáslav – Tochovice 1:0

Domácí se na tři body v souboji s nováčkem soutěže a hlavně posledním týmem tabulky dost nadřeli. Nakonec jim na vítězství stačila jediná branka. Na tu diváci čekali téměř hodinu, než se mezi střelce zapsal čáslavský kapitán Jakub Vančura. Tři body ale zůstaly doma a díky tomu se mužstvo drží na parádní třetí příčce tabulky.

„Po dvou neúspěšných zápasech na domácím hřišti, kdy jsme uhráli pouze remízu s Kosmonosy, jsme potřebovali konečně získat tři body. To se nám nakonec povedlo,“ oddychl si trenér Čáslavi Jakub Svoboda. „Zápasem jsme se protrápili. Vyjma úvodních deseti minut, kdy jsme soupeře zavřeli na jeho polovině, jsme v prvním poločase nebyli vůbec nebezpeční. Naopak na druhé straně se po naší chybné rozehrávce dostali do šance hosté, to nás podržel Vyhnánek,“ popisoval Svoboda. „Na začátku druhého poločasu hlavičku Richarda vytáhl hostující gólman na břevno, dorážející Mráz a Hannich si na brankáře Tochovic také nepřišli,“ rekapituloval Jakub Svoboda a navázal: „Naštěstí se prosadil v samostatném úniku Vančura. V dalším průběhu zápasu nám při brejcích chyběl vždy kousek k zakončení do prázdné branky. Gólové pojistky jsme se tak nedočkali, naštěstí jsme po delší době neinkasovali a dokázali zápas dovést do hubeného vítězství,“ uzavřel trenér Čáslavi.

Branka: 57. Vančura. Poločas: 0:0.

FK Čáslav: Vyhnánek – Richard (86. Vilím), Mach, Vančura, Hejný (77. Bašek), Mráz, Petrů (75. Král), Slavík, Chábera (46. Ronovský), Schovanec (46. Hannich), Kurka.