V Lorci tedy došlo na stejnou rošádu, jako v létě roku 2016. Jenže v opačném gardu. Tehdy Holíka vystřídal Kulhánek. Jan Holík v sezoně 2015/2016 udržel mužstvo v divizi, ale nakonec byl odvolán. „Do posledního kola jsme hráli o záchranu, což nebylo úplně ideální. Došli jsme k rozhodnutí, že nastane změna na pozici trenéra,“ řekl tehdy manažer Sparty Tomáš Frejlach, který sám dnes působí v Čáslavi a Malešově.

Radek Kulhánek vydržel u mužstva čtyři celé sezony plus letošní nedohraný podzim. S týmem zažil sestup do krajského přeboru i návrat do divize. Nyní byl odvolán. O jeho odchodu se spekulovalo již delší čas a sám Kulhánek v jednom z rozhovorů pro Deník nastínil, že se cítí unavený. „Rád bych mužstvo do konce podzimu dovedl na nesestupovou příčku a pak klidně tým někomu předám,“ řekl po sérii úvodních debaklů v soutěžním ročníku 2020/2021.

Do Lorce se tak vrací trenérský um mladého Jana Holíka. „Potkal jsem se několikrát s předsedou oddílu a probrali jsme současnou situaci. Domluvili jsme se,“ řekl staronový kouč kutnohorské Sparty o svém návratu. Od léta 2019 nikoho netrénoval. „Potřeboval jsem si odpočinout a načerpat novou energii. Teď je ten správný čas vrátit se do fotbalu zpět. Před pauzou jsem působil v krajském přeboru ve Velimi. Po angažmá v Kutné Hoře jsem ještě vedl Světlou nad Sázavou,“ prozradil Holík.

Na angažmá v Kutné Hoře se Jan Holík těší. Bude pracovat s mladými hráči. „Vidím v nich perspektivu pro další kvalitativní vývoj. Záleží pak na hráčích, jak moc budou chtít pracovat. Tým má i kostru zkušených fotbalistů.“ Podzimní výsledky ale moc příznivé nebyly. „Ano, ale výsledky odpovídají i tomu, s kým se v první polovině podzimu utkali. Také bylo znát, kdy byla kostra týmu zdravá a kdy ne,“ upozornil trenér a pokračoval: „Po zranění klíčových hráčů to mají mladí a nezkušení mnohem těžší. Když kostra týmu fungovala, tak se udělaly body, které jsou důležité pro další práci a vývoj v tabulce.“

Holík převzal tým bojující o záchranu. Je to pro něj velká výzva? „Beru to tak, jak to je. Situaci znám. Budeme bojovat o záchranu do poslední chvíle, dokud bude šance. Výkonnostně tam jsou s námi mužstva, se kterými můžeme v pohodě hrát. Věřím, že divizi udržíme,“ odpověděl sedmatřicetiletý kouč.

Asistenta trenéra ještě vybraného nemá. Chtěl by mít jasno do čtrnácti dnů. „Realizační tým ještě řeším,“ řekl Holík a promluvil o možném příchodu nových fotbalistů: „Uvidíme, zda se nám nějak podaří tým doplnit. Budeme se o to snažit. Posílení kádru mám na seznamu jako jeden z nejdůležitějších bodů. Chceme tým okysličit a působit v soutěži lépe.“

Divize C se zřejmě restartuje na konci ledna, přitom Jan Holík už měl celou zimní přípravu naplánovanou až do začátku března. Včetně všech přípravných zápasů. „Je to trochu problematické. Počítal jsem s tím, že divize začne první nebo druhý týden v březnu. Nyní vylezla informace, že by se mělo hrát poslední lednový víkend. Budeme muset začít hned z kraje ledna trénovat. Pokud vládní opatření dovolí, začneme s tréninkem klidně v prosinci. Momentálně hráči plní individuální plány. Je potřeba mít něco odtrénované a hotové, abychom se k tomu nemuseli vracet v lednu, kdy bude málo času na přípravu. Záleží na každém hráči, jak bude zodpovědný.“