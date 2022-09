„Přizpůsobili jsme rozcvičku a všechno tomu, abychom na soupeře vlétli, protože hřiště bylo v katastrofálním stavu a po deseti minutách bylo úplně rozbité, bylo strašně podmáčené. Nedalo se na něm pořádně hrát fotbal. Podařilo se nám do zápasu dobře vstoupit a dali jsme rychlý gól. Soupeře jsme měli tam, kde jsme chtěli. Ale obrovskou chybou jsme mu umožnili kopat penaltu a pak jsme v rychlém sledu dostali další dva góly,“ soukal ze sebe čáslavský trenér Jakub Svoboda.

„V obraně si stále počínáme hodně naivně, šestnáct inkasovaných gólů je strašně moc. Sami jsme si na sebe upletli bič, museli jsme dohánět dvoubrankové manko. Pomohla nám červená karty hostujícího hráče. Měli jsme příležitosti a při jednom ošetřování hráče hostí jsme využili toho, že jsme hráli proti devíti a Hejný hlavou snížil. Hosté ve druhém poločase zalezli do hlubokého bloku a dlouho jsme na něj hledali recept. V posledních minutách jsme měli tlak a několik šancí, nakonec Hejný ve skluzu vyrovnal. V nastavení měl obrovskou šanci Ronovský, ale míč netrefil dobře. To byla zase smůla. Ale nemůžeme chtít každý zápas fantasticky otáčet skóre, to prostě nejde,“ řekl Svoboda.

Branky: 2. Chábera, 45. a 85. Hejný – 13. Tlapák (z PK), 15. Zvolánek, 19. Sedlák. ČK: 21. Zikmunda (Chrudim). Poločas: 2:3.

Čáslav: Barták – Vančura, Mráz, Ronovský, Vocel (60. Vilím), Konyvka (70. Schovanec), Hejný, Hajník, Kurka, Chábera (60. Bašek), Slavík.