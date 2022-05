Měl to být záchranářský duel, oba celky jsou totiž ve spodních patrech tabulky. Možná mohl i leccos napovědět. Ale nestalo se. „Přijeli jsme do Tochovic a na hřišti stála voda. A bylo jí hodně. Odehrát se to nedalo, takže jsme se otočili a jeli jsme zpátky,“ uvedl kouč kutnohorského mužstva Jan Holík. „Bylo to stejné jako na hřišti Slovácka. Jeden roh byl úplně pod vodou,“ přidal Holík.