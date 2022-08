Drama se šťastným koncem pro Čáslav. Tak by se dal charakterizovat zápas druhého kola divizní skupiny C. Čáslav se v prvním poločase dostala do vedení díky vlastní brance Beníška, který do vlastní sítě prodloužil Vilímův centrovaný míč – 1:0.

Hosté ve druhém poločase skóre během čtyř minut otočili. Nejprve na polovině hřiště fatálně chyboval Konyvka, jeho chybu pak ve vápně hasil Čuchal pouze za cenu faulu. P. Havel následně z pokutového kopu srovnal – 1:1. O chvíli později propadl míč až za obranu Čáslavi k volnému hráči hostí, jeho dva pokusy však brankář Vyhnánek zlikvidoval, balon se ale odrazil opět k P. Havlovi, který jej propasíroval do sítě – 1:2.

Čáslavští ovšem nesložili zbraně. Hrdinou posledních minut se stal nováček v domácím dresu, útočník Dudla, který se na hřiště dostal devět minut před koncem zápasu. Nejprve v 88. minutě pohotově poslal odražený balon od obránce hostů za záda France – 2:2. Ve druhé minutě nastavení Čáslav rozjela akci po pravé straně po ose Čuchal – Kurka – Chábera se do centrovaného míče opřel na hranici penalty opět Dudla a rozjásal čáslavské tribuny potřetí – 3:2!

„V prvním poločase se hrála dosti otevřená partie. Měli jsme dobrý vstup do utkání. Hned v první minutě jsme měli gólovou šanci, ale střela Vančury byla zblokována. O chvíli později hlavičkoval těsně mimo Kurka. Následně měl stoprocentní příležitost Slavík, ale toho vychytal gólman hostí. V prvním poločase měl tutovku ještě Vančura a Vocel hlavičkoval pouze do brankáře. Do vedení jsme se dostali šťastně, když si centr Vilíma srazil do brány hostující kapitán,“ popisoval zajímavé momenty před brankou Turnova trenér Čáslavi Jakub Svoboda a navázal: „Nutno podotknout, že hosté měli v prvním poločase minimálně tři gólové příležitosti. Všechny ale pochytal Vyhnánek,“ konstatoval trenér Čáslavi.

Foto: Vítězem Dačického 12 je kolínský Pazdera, pětku ovládl Švarc z Dukly

„Náš dobrý vstup do druhého poločasu vymazala fatální hrubka Konyvky na polovině hřiště. Hosté nás z toho potrestali. Zanedlouho jsme měli obranu ve špatném postavení, propadl nám míč a hosté natřikrát propasírovali balon do brány. Dostali jsme se tak během okamžiku na dno psychických sil,“ uvedl Jakub Svoboda.„Poslední půlhodinu jsme hráli de facto vabank. Šance na skórování jsme měli my i soupeř. Nakonec nás vysvobodil Dudla, který se dvakrát objevil na správném místě a skóre dvěma zásahy v samotném závěru otočil,“ oddychl si Svoboda.

„Kluci po celý týden na tréninku makali, někteří navíc absolvovali středeční zápas za juniorku. Po ostudném výkonu v Benátkách se nám ale vytratila fotbalovost a sebevědomí. To bylo znát i v zápase s Turnovem,“ všiml si lodivod čáslavské lavičky. „Soupeře postavíme na koně obrovskými chybami, to se nesmí stávat. Na druhu stranu jsme se dokázali ze dna opět vyhrabat na vrchol. Je to ve finále šťastné vítězství, ale věřím, že nám pomůže do dalšího průběhu soutěže především po psychické stránce a nakopne nás k lepším výkonům a výsledkům,“ přeje si trenér Čáslavi.

VIDEO, FOTO: Výroky sudích zvedaly kutnohorské trenéry ze sedaček

Čáslav čeká perný týden, hned ve středu 17. srpna od 18 hodin na domácím stadionu Pod Hrádkem přivítá třetiligový Loko Vltavín v 1. kole domácího poháru. „Na konfrontaci se soupeřem z vyšší soutěže se moc těšíme. Šanci dostanou další kluci, doufám, že se jí zhostí s vervou a pokusíme se přes soupeře přejít do dalšího kola,“ uzavřel Jakub Svoboda.

Branky: 41. vlastní, 88. a 92. Dudla – 56. pok. kop a 60. Havel. Poločas: 1:0.

Čáslav: Vyhnánek – Kurka, Hajník, Mráz, Konyvka – Čuchal, Vančura (64. Bašek) – Vilím (46. Chábera), Vocel (81. Dudla), Slavík – Hejný (59. Ronovský).

Turnov: Franc – Pauker, Křeš (46. Rozkovec), Provazník, Landfeld (55. Müller), Beníšek, Vencbauer, P. Havel, Š. Havel (73. Tobiáš), Horák, Břenek (90. Jákl).