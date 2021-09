Fotbalisté Libiše se po třech předešlých porážkách dočkali svého druhého podzimního vítězství. Pod vedením nového trenéra Miroslava Kratochvíla, který v týdnu vystřídal Miroslav Jíru, otočili domácí zápas Benátkami.

Hosté sice v utkání udeřili po standardní situaci hned v úvodu jako první. Domácím se ale podařilo Vetešníkem do půle srovnat, Lohoyda ve druhé části rozhodl o třech bodech. Hosté jen chvíli předtím nastřelili ve velké šanci pouze tyč. Na podzim tak podruhé vyšli bodově naprázdno.

Krajně nepovedené domácí vystoupení mají za sebou Kosmonosy. Průběžně druhé Velké Hamry rozhodly třemi góly v rozmezí necelých deseti minut prvního poločasu. Korekce od Šulce a Kubelky přišly až v závěru za jednoznačného stavu 0:5. Celek z kopce nad Boleslaví tak zůstává na dvou bodech.

Zatímco v minulém kole zahraňovala Kutná Hora alespoň bod v poslední minutě, v Horkách zase o dva body v poslední minutě přišla, a nadále tak čeká na první vítězství v ročníku. Remízu zajistil domácím exligista Radek Mynář, který se na hřiště dostal až v průběhu druhého poločasu.

Libiš – Benátky 2:1 (1:1)

Miroslav Kratochvíl, trenér Libiše: „Chtěli jsme to dneska hlavně odmakat a v domácím prostředí neprodat body lacino. Věděli jsme, že Benátky mají kvalitu. Srdcem jsme ale odbojovali zasloužené tři body. Měli jsme i opticky určitou převahu. Soupeř byl silný ve standardkách, což potvrdil i prvním gólem. Ve finále jsme je už ale k ničemu nepustili. Naopak jsme mohli z brejků skórovat ještě víckrát.“

Radim Truksa, trenér Benátek: „Utkání se mi nehodnotí dobře. Nacházíme se v situaci, že nám to fotbalově nelepí, herně se trápíme. Dneska jsme měli dobrý vstup do zápasu, prvních deset patnáct minut. Chtěli jsme hrát aktivně, napadat, což se nám dařilo. Domácí s tím měli problémy. Dokázali jsme se prosadit po standardní situaci. Bohužel jsme znovu vypadli z rytmu. Místo, abychom soupeře přehráli a dorazili, opak je pravdou. O poločase jsme udělali změny. Za stavu 1:1 trefil Matěj Bodlák tyč. Vzápětí dostaneme gól z rychlého protiútoku, od nás špatně vyřešené. Bohužel už jsme na to nedokázali odpovědět. Když pak vrhneme všechny síly do útoku a vypracujeme si čistou gólovku z malého vápna, taky nedáme.“

Branky: 31. Vetešník, 55. Lohoyda - 4. Kopa. Rozhodčí: Rouček. ŽK: 1:1. Diváci: 95.

Libiš: Brožek – Macháček, Šmíd (62. Dušek), Terentiev, Přibyl (92. Khornauli), Vetešník (81. Tylšar), Lohoyda (92. Dobrovolný), Menčl (62. Brabec), Šoupa, Ratner, Stareček.

Benátky: Straka - Slicho (62. Holeček), Kysela, Šimeček (62. Zabilanský), Zoubek (77. Komma), Glöckner, Šimek (77. Košek), Bodlák, Kopa, Macek, Mansfeld (46. Jimmy).

Kosmonosy - Velké Hamry 2:5 (0:4)

Michal Mašek, trenér Kosmonos: „Za nás hrůza a děs. Náš tradiční start, kdy za stavu nula nula nedáme obrovskou šanci. Pak inkasujeme tři hloupé góly a je po zápase. Byli jsme dnes špatní v obranné fázi, impotentní dopředu. Sešlo se to navíc s kvalitou soupeře. V závěru jsme se tam dvakrát dostali, ale to už hrál soupeř, co potřeboval. Začneme hrát, až když pohráváme, což je v této soutěži pozdě.“

Branky: 85. Šulc, 88. Kubelka - 11. Rudolf, 17. Žitka, 19. Šohaj, 36. Kováčik, 59. Černý. Rozhodčí: Haleš. ŽK: 3:3. Diváci: 150.

Kosmonosy: Hartych – Hošťálek (63. Podzimek), Smetana, Žižka, Hrdlička (34. Fabián), Šimáček, Mašek, Motyčka (46. Maryška), Marek (46. Kubelka), Horák (63. Král), Šulc.

Horky – Kutná Hora 2:2 (1:1)

Petr Mikolanda, trenér Horek: „Jednoznačně jsme ztratili dva body. Věděli jsme, jak Kutná Hora hraje. Přistoupili jsme k tomu ale trochu ledabyle. Měli jsme být jednoznačně těmi, kdo bude dominovat. Ale nestalo se. Už v osmé minutě jsme dostali gól, na který jsme si měli dát pozor. Velice dobře jsme zareagovali. Do poločasu jsme měli dvě další stoprocentní akce, které nám vychytal výborný gólman. Ten byl bohužel zraněn na hlavě, takže druhou půli chytal někdo jiný. Znovu jsme dostali branku. Ač bylo držení míče ve druhé půli vyrovnané, efektivita hostů byla neuvěřitelná. Ze dvou střel na bránu dali dva góly po naši hrubce v defenzivě. Pak už jsme jen dobývali a v devadesáté jsme z asi třináctého rohu trefili na dva-dva. Kutná Hora před zápasem získala dva hráče a je vidět, že se trochu zvedají, ale dva body jsme si dneska prohráli sami.“

Libor Tichý, trenér Kutné Hory: „Vstup do utkání jsme měli dobrý,vytvořili jsme si tlak, který jsme korunovali odraženou střelou France. Pak jsme nechali hlavičkovat volného hráče po standardní situaci a bylo srovnáno. Hra se vyrovnala a my jsme dopláceli na nepřesnosti v přechodové fázi. Po půlhodině mělo domácí velkou šanci, kterou náš gólman Malý pokryl. Vedení jsme se ujali ve druhém poločase po centru Veselého zakončoval Cimr. Další průběh byl vyrovnaný a bohužel pro nás jsme v první minutě nastavení inkasovali vyrovnávací gól. Šancí bylo hodně, ale vzhledem k vývoji zápasu je to pro nás ztráta."

Branky: 10. Bakayoko, 90. Mynář – 8. Franc, 48. Cimr. Rozhodčí: Šimeček. ŽK: 1:0. Diváci: 104.

Horky: Durov – Prokorát, Novák (46. Yaroshenko), Matoušek, Fortunat, Tsykalo (72. Dudla), Horák, Pánek (72. Zikmunda), Livora (58. Mynář), Borek, Bakayoko (58. Zörkler).

Kutná Hora: Malý (46. Jeřábek) – Wolf, Saulich, Franc, Nekvinda, Veselý, Zelenka, Marek, Jeníček, Cimr (62. Křelina), Piskač (84. Tichý).

Letohrad – Poříčany 1:3 (1:2)

Jiří Kabyl, trenér Poříčan: „Začátek jsme neměli dobrý a brzy jsme inkasovali. Postupně jsme se dostali do hry a dostávali jsme se do šancí. Po brejku vyrovnal Petr, z trestného kopu se pěkně trefil Janda. Pojistku přidal Chlapec a pak jsme měli další dvě obrovské příležitosti. Vzadu jsme to odbojovali, od té branky domácí už neměli žádnou vyloženou šanci. Je to o to cennější, protože jsme měli jen dva náhradníky a gólmana, i ten se dostal nakonec do hry."

Branky: 6. Počtýnský – 23. Petr, 38. Janda, 59. Chlapec. Rozhodčí: Novotný. ŽK: 2:0. Diváci: 160.

Poříčany: Malík – Janda (81. Stárek), Petr (83. Gajdasz), Kabyl, Houžvička, Chlapec, Pergl, Valín, Skořepa, Kutina, Urban (90+3. Polomský).

Čáslav – Náchod 2:0 (0:0)

Až dvěma góly ve druhém poločase rozhodli domácí o svém vítězství. A na ten druhý čekali dokonce do 89. minuty.

Branky: 58. Petrů, 89. Ronovský. Rozhodčí: Depeš. ŽK: 3:1. Diváci: 220.

Čáslav: Vyhnánek – Richard, Mach, Vančura (69. Král), Mráz (69. Schovanec), Ronovský, Petrů, Slavík, Chábera (61. Bašek), Hannich (90. Kurka), Vilím (46. Strnad).

Kolín – Tochovice 5:3 (3:1)

Petr Pavlík, trenér Kolína: „Vítězství je nejdůležitější. Já jsem klukům poděkoval za výsledek, oni by měli poděkovat Sodomovi, který to uhrál sám. Nemám ale ze zápasu dobrý pocit. Sice jsme dali pět gólů, ale hra dozadu a vůbec celá hra nebyly dobré. Možná se na nás podepsalo středeční utkání s Duklou. Spokojen jsem jen s výhrou a se Sodomou. Vůbec si to nedovedu vysvětlit. Vedli jsme čtyři jedna a z jasného zápasu jsme udělali drama. Musíme si to vyhodnotit, ale takhle se určitě prezentovat nechceme.“

Marek Zárybnický, trenér Tochovic: „Věděli jsme o kvalitě soupeře a že zápas bude těžký. V těchto zápasech se ukazuje naše nevyzrálost. Zatímco u domácích nikoliv. Ve druhé půli z hráčů opadl strach a vytvořili jsme si pár slušných akcí po kombinacích. Bylo by asi nespravedlivé, kdybychom vyrovnali, nicméně jsme měli ještě další dvě šance, kdy jsme mohli vyrovnat. Nestalo se a Kolín si pak zbytek zápasu pohlídal."

Branky: 13., 16. a 90. Sodoma, 25. vlastní Vokurka, 58. Vondráček – 14. a 64. Jendruščák, 63. Matoušek. Rozhodčí: Štefan. ŽK: 1:1. Diváci: 200.

Kolín: Kubát – A. Čapek, Koděra, Šindelář (71. Bareš), Vondráček, Sodoma, Hakl, P. Čapek, Pelyak, Vácha, Milec.

Tochovice: Matějka – Pazderník (60. Čížek), Balík, Jendruščák, Sirotek (60. Matoušek), Vašek, Dušek, Janů (32. Mourek, 77. Čížek), Benda, Vokurka, Ivaník (46. Sýkora).