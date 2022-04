Obrat Čáslavi režíroval Ronovský, hattrickem zdecimoval Dvůr Králové

S cílem navázat na dvě předchozí vítězství odjeli fotbalisté Čáslavi k dalšímu utkání divizní skupiny C do Dvora Králové. Na půdě aktuálně posledního celku tabulky se jim to povedlo, byť po prvním poločase prohrávali po brance Tomeše. Ve druhém poločase ale Čáslavští přepnuli na vyšší rychlostní stupeň a za patnáct minut třikrát skórovali. Konečnou podobu výsledku dal deset minut před koncem Ronovský, který tak zkompletoval svůj hattrick.

