„Oba týmy odehrály pro diváky zajímavé utkání,“ uznal po zápase trenér čáslavského mužstva Jakub Svoboda. „My jsme měli fantastický vstup do utkání a po rohu jsme dali první branku. V úvodu jsme pak přidali ještě druhý krásný gól, kdy Konyvka přeloboval gólmana. Rozdíl dvou branek jsme měli k dobru, ale stále se hrálo nahoru – dolů. I hosté měli své šance ke vstřelení gólu. Také jsme jim dovolili těsně před pauzou snížit po standardní situaci. Prvních pět až deset minut ve druhém poločase nám moc nevyšlo, Hora měla další dvě šance na skórování, to jsme přežili. Rozdíl byl pak v tom, že my jsme měli k dispozici silnou lavičku a hráči, kteří na hřiště přišli, utkání zlomili na naši stranu. Poté už bylo otázkou času, kdy přidáme třetí branku. Za stavu tři jedna jsme mohli hrát více takticky, ale byla tady parádní atmosféra a ta hnala hráče dopředu. Přidali jsme čtvrtý gól a zaslouženě bereme tři body,“ radoval se po derby kouč Svoboda.

I.B třída: Okresní derby vyhrála Sázava, oba týmy dohrávaly v deseti

„Jsem nespokojený,“ prohodil po zápase kouč poražených Jan Holík. „Měli jsme špatný vstup do zápasu, rychle jsme dostali gól po rohu, což je pro mě obrovská taktická chyba. Tato branka určila ráz dalšímu průběhu a Čáslav zanedlouho přidala druhý gól. My jsme ale snížili hlavou na dva jedna a tím jsme se vrátili do zápasu. Měli jsme další tři gólové šance na vyrovnání. Ve druhém poločase byla hra podobná, rozhodla třetí branka domácích po pěkném centru. Tři minuty před koncem jsme přišli o vyloučeného Marka Wolfa, což je pro mě horší než tato porážka. Chtěli jsme alespoň snížit, jenže Čáslav nám dala v nastavení čtvrtý gól. Největší kaňkou je vyloučení Wolfa, což je pro nás do dalších bojů velká nepříjemnost. Nic ale nebalí,“ je odhodlaný trenér Kutné Hory.

Branky: 2. Mráz, 20. Konyvka, 79. Hannich, 90+2. Strnad – 42. Marek. ČK: 87. Wolf (KH). Poločas: 2:1.

FK Čáslav: Vyhnánek – Vančura (78. Bašek), Čuchal, Hejný, Mráz, Ronovský (60. Hannich), Petrů, Konyvka, Schovanec, Kurka, Slavík (82. Strnad).

Sparta Kutná Hora: Malý – Pleva (46. Dostál), Veselý, Franc, Zrůst, Tulach (82. Prokůpek), Pilný, Nekvinda, Křelina (76. Mommers), Wolf, Marek.