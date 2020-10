Během vynucené pauzy se Čáslavští pochopitelně neschází. „Máme od trenéra individuální plány, co máme naběhat. Běhám zhruba čtyřikrát týdně,“ prozradil Kamil Petrů, který se s balonem u nohy delší dobu nepotkal. „Myslím si, že už se letos nezačne hrát. Nouzový stav je do začátku listopadu a pak se určitě prodlouží. Není moc čas, kdy zápasy odehrát. Bude těžký terén nebo sníh. Tuším, že se začne hrát až na jaře.“

Po osmi odehraných kolech je Čáslav přesně uprostřed tabulky. S dvanácti body na osmé pozici. Petrů je spokojený: „Naše postavení odpovídá naší hře. O vítězství v soutěži hrát jistě nebudeme. Neměli bychom hrát ani o sestup. Patříme doprostřed tabulky. Určitě bychom ale měli zapracovat na vstřelených brankách. Dali jsme jich jenom patnáct.“

Čáslavský kapitán si během podzimu vyzkoušel i netradiční roli stopera. Zvyklý je na střed zálohy. „S výkony moc spokojený nejsem, protože nehraji na svém tradičním postu. Peter Mráz se zranil, tak jsem místo něj zaskočil já. Stopera jsem nikdy předtím nehrál,“ usmíval se Kamil Petrů a dál řekl: „Když hrají soupeři po zemi, je to lepší. Dokážu odhadnout situaci. Jakmile jde dlouhý balon, tak v tom plavu. Takový odhad nemám. Nikdy jsem nebyl hlavičkář a asi nikdy nebudu.“

Čáslavi chyběla v letošní sezoně delší šňůra tříbodových vítězství. Nejvíce se dařilo od druhého do čtvrtého kola, kdy tým trenéra Svobody ukořistil osm bodů. Pak přišly dvě prohry – v Kosmonosech a doma s Náchodem. „Naše výsledky odpovídají postavení v tabulce. Když nemáte výsledky a nevyhrajete několik zápasů v řadě, nemůžete pomýšlet výš. Jednou vyhrajeme, jednou prohrajeme. Prohráli jsme dva zápasy za sebou, když jsme nezvládli duel v Kosmonosech. Tam byl poločas nula-čtyři. Můžeme být rádi, že zápas skončil dva-pět. Doma s Náchodem nás ovlivnil výrok rozhodčího a sporná penalta. Mentálně ještě nejsme na tyto momenty připravení, proto jsme pak prohráli. Na druhou stranu si nechci stěžovat na rozhodčí, že by nás celý podzim pískali špatně,“ shrnul Petrů.

Kde by chtěl kapitán Čáslavi vidět svůj tým po skončení sezony? „Patříme do středu tabulky. Nechceme se klepat o záchranu, ale když budeme do osmého místa, tak budeme všichni spokojení.“