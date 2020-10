Cimr nastřílel v osmi divizních zápase pět branek. Je pro něj přijatelné nebo málo? „Na jednu stranu jsem rád, že mi to tam nějak padalo. S pěti góly jsem spokojený. Na druhou stranu mě trefy nakoply pozdě. Některé branky jsou nicneříkající. Když dostanete desítku v Kolíně, tak ten jeden gól je k ničemu. Naopak domácí zápas s Poříčany, který jsme prohráli nula-tři, se mohl vyvíjet úplně jinak, kdybych proměnil ve dvacáté minutě tutovku,“ mrzelo kutnohorského útočník. Kdyby proměnil všechny vyložené šance letos na podzim, údajně by měl na svém kontě osm branek.

Pak ale přišel zápas s Nymburkem, který Kutná Hora potřebovala v pátém kole doma vyhrát. Povedlo se 2:1 a Dalibor Cimr vstřelil oba góly. „Z mé strany to asi nebyl nejlepší zápas, ale povedl se nám týmově. Jedna věc je, že jsem vstřelil dvě branky, druhá věc je, že první gól mi krásně připravil Matoušek a při druhé trefě mě trefil obránce při odkopu. To byl asi největší haluz, co jsem kdy dal,“ smál se Cimr. „Na podzim jsem bohužel neměl utkání, o kterém bych mohl říct, že jsem zahrál prim a byl můj. Na druhou stranu jsem měl za osm kol poměrně stabilní výkony.“

Po prvních čtyřech kolech měla Sparta nula bodů a hrozivé skóre 4:26. Nakonec se ještě vzpamatovala a těsně před pauzou přidala druhou výhru v Letohradě. „Začátek sezony nebyl příjemný. Někteří kluci měli na tréninku psychickou deku. I přesto, že jsme dostávali dardy, tak jsme se scházeli ve velkém počtu,“ upozornil Dalibor Cimr a pokračoval: „Všichni makali a tahali za jeden provaz. Bohužel jsme ještě prohráli smolně doma s Trutnovem, kdy jsme měli uhrát tři body. Podali jsme dobrý výkon, ale štěstí se k nám přiklonilo až v Letohradě.“

Podle kutnohorského střelce může Sparta hrát se současným kádrem prostředek tabulky: „Když vidím ostatní týmy a v jaké formě hrají, tak máme na osmé nebo deváté místo. To je v našich silách. V některých zápasech jsme ztratili body hrozně smolně. Buď jsme neměli štěstí, nebo jsme některé věci nedotáhli do konce.“

Nyní je koronavirová pauza. Jak moc to Cimrovi vadí? „Jarní pauza mi prospěla. Během února a března jsem se dlouho potýkal se zdravotními problémy. Snažil jsem se tedy nabrat fyzičku, ze které jsem těžil na podzim. Momentální pauza není moc příjemná, ale v kabině jsme s ní počítali,“ odpověděl fotbalista s přezdívkou „Dáča“.