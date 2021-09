„V prvním poločase jsme dostali dvě branky kvůli nedohrávání a nedostupování soupeře v křídelních prostorech i v pokutovém území. Těsně před koncem poločasu jsme měli velikou šanci, kterou jsme se mohli vrátit do zápasu, ale nedali jsme,“ hodnotil první dějství zápasu kutnohorský trenér Jan Holík. „Ve druhé půli jsme dostali třetí branku a od tohoto okamžiku jsme utkání jen dohrávali. A dostali jsme další čtyři branky, což pramenilo z toho, že jsme měli daleko menší chuť a snahu hrát fotbal na rozdíl od soupeře. Ten si šance vytvářel a proměňoval. V tomto utkání jsme nemohli pomýšlet na dobrý výsledek ani na body a domácí zaslouženě vyhráli,“ přiznal kouč poražených.

V minulém kole poprvé vyhráli, v dalším díle divizní skupiny C ale tvrdě narazili. Fotbalisté Kutné Hory schytali sedmibrankový výprask na půdě Letohradu a v tabulce jsou na předposledním místě.

