Regionální derby rozhodl už v prvním poločase čáslavský Hejný. Během šesti minut zasadil Poříčanům dvě bodné rány. Deset minut po pauze sice vykřesal naději Makovský, ta ale definitivně zhasla jedenáct minut před koncem po trefě domácího Slavíka.

„Před utkáním jsme opět kvůli řadě zranění a absencí řešili problémy se sestavou, ale soupeř na tom byl obdobně,“ konstatoval trenér Čáslavi Jakub Svoboda. „Na můj vkus jsme si v prvním poločase vytvořili málo brankových příležitostí. De facto jsme z minima vytěžili maximum. Soupeř hrál podle předpokladů z hlubokého obranného bloku, nám se do přehuštěného prostoru na soupeřově polovině těžko dostávalo. Naštěstí nás v závěru poločasu podržel skvělým zákrokem brankář Barták,“ oddychl si Svoboda.

„Do druhého poločasu jsme vstoupili dobře. Šance měli Hannich a Ronovský. Nicméně jsme opět vyrobili triviální chybu při rozehrávce, nezachytili autové vhazování soupeře a následně jsme vyrobili penaltu,“ mrzelo Svobodu. „Po inkasované brance na nás padla deka. Až do naší třetí branky jsme hráli v křeči. Naštěstí se z brejkové situace prosadil Slavík. V závěru jsme měli ještě další tři příležitosti ke skórování, škoda, že jsme je nedali. Tři body pro nás jsou důležité a jsme rádi, že jsme je získali. I když víme, že náš výkon nebyl optimální,“ řekl Jakub Svoboda a dodal: „V minulém kole jsem kritizoval hlavního rozhodčího za to, že nás obral o regulérní branku. Tentokrát musím rozhodčí pochválit, předvedli perfektní výkon a přispěli k bezproblémovému průběhu zápasu,“ uzavřel.

„Sestavu jsme lepili, ale nakonec jsme sahali do osmdesáté minuty po bodu,“ uvedl po zápase poříčanský trenér Zdeněk Šmejkal. „Měli jsme dobrý začátek a dvacet minut bylo vyrovnaných. My jsme dokonce trefili tyč. Pak jsme ale dostali dva slepené góly. Oklepali jsme se z toho a měli šanci, Kutina šel sám, ale gólman mu to chytil. Ve druhém poločase domácí na třicet minut úplně umřeli a my jsme dokázali z pokutového kopu snížit. No a opět jsme po standardní situaci trefili tyč. Domácí pak po brejku svou výhru pojistili. Překvapilo mě, jak jsme druhou půli odehráli, nemůžu klukům nic vytknout, měli jsme na bod. Kluci to odmakali,“ řekl trenér poražených.

Branky: 25. a 31. Hejný, 79. Slavík – 55. Makovský (z PK). Poločas: 2:0.

Čáslav: Barták – Kurka, Mráz, Petrů, Konyvka (83. Strnad) – Slavík, Schovanec, Čuchal, Hannich (75. Chábera) – Ronovský, Hejný.

SK Poříčany: Malík – Petr, Janda, Zolotuchin, Pergl, Bím, Stárek, Hetcl, Makovský, Kutina, Skořepa.