Po devíti odehraných kolech divizní skupiny C dělilo od sebe týmy Čáslavi a Velkých Hamrů už čtrnáct bodů. Tyto celky se také v tabulce nacházely na opačných pólech tabulky. Hamry byly třetí, Čáslav naopak třetí od konce. Vzájemný duel těchto celků rozhodla jediná branka, kterou dal čtvrt hodiny před koncem domácí Svrček. Čáslav tak opět neprolomila prokletí venkovních zápasů.

Z fotbalového utkání prvního kola MOL cupu Čáslav - Admira Praha (1:2 pp) | Foto: Deník/Michal Bílek

Velké Hamry – Čáslav 1:0

„Je obrovská škoda, že jsme nevyužili toho, že nás soupeř na začátku asi trochu podcenil. Za deset minut jsme měli tři gólové šance. Dvakrát neuspěl Chábera, pak se dostával do šance Junek, ale obránce zmařil příležitost skluzem. Nic jsme z toho nevytěžili, ale první poločas byl z naší strany celkem povedený, domácí jsme do ničeho nepustili a měli tam jen jednu střelu ze střední vzdálenosti, kterou Vyhnánek vyrazil na břevno. Pak se hra vyrovnala a už jsme nehrozili ani my,“ řekl k prvnímu poločasu čáslavský trenér Jakub Svoboda. „Úvod druhé půle zase nevyšel nám, především na levé straně jsme prohrávali souboje. My jsme už po změně stran nebyli nebezpeční a spíše jsme se soustředili alespoň na uhájení bodu. Pak přišla naše klasika, kdy jsme šli do brejku, špatně jsme situaci vyřešili a brejk měl soupeř. Ten to dotáhl až do zakončení do prázdné brány. Nabídli jsme domácím jednu takovou možnost a oni nás potrestali. Pro domácí je to šťastné vítězství. My jsme podali dobrý výkon, ale body zase nemáme,“ vyprávěl čáslavský kormidelník.

Branka: 75. Svrček. Poločas: 0:0.

Čáslav: Vyhnánek – Junek, Čuchal, Mach (66. Kraj), Ráliš, Petrů (78. Štichauer), Chábera, Hajník, Hannich (66. Konyvka), Bašek (78. Ronovský), Slavík (84. Peca).