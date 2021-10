Libiš – Kutná Hora 5:1

Kutnohorští začali dobře. Pevná obrana toho domácím moc nedovolila. A když se trefil Cimr, bylo v táboře hostující družiny ještě veseleji. Jenže těsně před poločasem nesklapla past kutnohorské obrany a Libiš vyrovnala. Po obrátce domácí kralovali, hosté už se na nic nezmohli.

„První poločas jsme hráli z dobrého obranného bloku, odbránili jsme to dobře. A ještě jsme se dostali do vedení. Před poločasem ale domácí vyrovnali, jejich hráč to dostal před prázdnou bránu. V poločase jsme museli kvůli zranění střídat stopera a to jsme ještě střídali během první půle, kdy se zranil Saulich. Kvůli tomu jsme změnili i rozestavení, někteří kluci hráli na postech, kde nehrávají. A podle toho to také vypadalo. Byla to tragédie, hráli jsme bez pohybu. Je to na zamyšlení. Hlavně u mladých hráčů, jestli si vůbec zaslouží dostávat šanci. Když se domácí dostali do dvougólového náskoku, tak jim narostla křídla. Byl to pravý opak prvního poločasu,“ zhodnotil porážku Petr Malý, gólman kutnohorského mužstva.

Branky: 45. a 70. Přibyl, 50. a 79. Dišek, 58. Vetešník – 25. Cimr. Poločas: 1:1.

Sparta Kutná Hora: Malý – Franc, Wolf, Marek, Veselý, Bílek (46. Kolůvek, 56. Tichý), Piskač, Cimr, Saulich (41. Prokůpek), Jeníček, Zelenka.