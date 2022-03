První poločas ke koukání nebyl. Na těžkém terénu nechtěl nikdo udělat chybu a převládal boj o střed hřiště. Nerodily se ani šance, takže gól diváci v první půli neviděli. Zato po změně stran viděli čtyři a ke spokojenosti domácích příznivců všechny do sítě kutnohorského týmu. Zápas brankově odšpuntoval Chlapec, a když dal v rozmezí šesti minut dva góly Bím, bylo jasno. Jasnou výhru pečetil svým premiérovým gólem v dresu Poříčan Makovský.

„V prvním poločase to bylo trápení, na těžkém terénu nešlo kombinovat, navíc jsme hráli proti větru. Soupeř měl jednu šanci, my takové dvě pološance,“ vypočítával trenér Poříčan Zdeněk Šmejkal. „Úvodní dějství bylo neslané – nemastné a gól nedal nikdo. Chtěli jsme být trpělivý, ve druhém půli jsme hráli na naši bránu u našich fanoušků. Soupeř odpadl a my jsme ho přehrávali. Dobré je také to, že jsme nedostali gól. To co trénujeme, jsme dokázali přenést do zápasu. Získali jsme důležité tři body a ty musíme potvrdit v Tochovicích,“ přeje si Šmejkal.

Ten chválil týmový výkon, ale i jednotlivce. „Hráli jsme týmově. Ale vypíchl bych Makovského a Bíma. Oba mužstvo táhli dopředu,“ těšilo kouče Poříčan. „A dík patří i fanouškům, kteří nás ve druhém poločase hnali za výhrou,“ dodal Šmejkal.

Střeleckou nemohoucnost nemohl hlízovský kouč Linhart rozdýchat

„Do prvního poločasu jsme se připravovali na to, že že soupeř bude hrát nepříjemný, nakopávaný fotbal, což se potvrdilo. Ze začátku na nás vyvinuli tlak, nám chvíli trvalo, než jsme se srovnali s hrou soupeře. Věděli, že to nebude o kombinaci, ale o osobních soubojích a také to se potvrdilo,“ vyprávěl po zápase kutnohorský trenér Jan Holík. „Do momentu, než jsme museli střídat ve stoperské dvojici a celé to posunout, tak jsme zápas s hlediska taktického zvládali. Vydrželi jsme do poločasu, jednu velkou šanci měl Veselý, ale poslal míč mimo, jednu šanci domácích zlikvidoval Malý. Do druhého poločasu jsme chtěli balon udržet více nahoře, reagovali jsme střídáním. Ale co jsme chtěli hrát, to se nám nedařilo. Uprostřed pole jsme hráče nedostupovali a ztráceli jsme balony. Oni chodili průnikovými přihrávkami za obranu. Ale co mě mrzí, to je to, že jsme nedokázali uhrát standardní situace, což je v Poříčanech vyloženě o nich. Zodpovědnost jsme tam neměli a to rozhodlo celé utkání. Po třetím gólu se utkání zlomilo a soupeř dominoval, dařilo se mu a byl nahoře. My jsme to jen dohrávali. Výsledek je možná krutý, ale asi zasloužený,“ přiznal kouč poražených.

Branky: 70. a 76. Bím, 52. Chlapec, 80. Makovský. Poločas: 0:0.

SK Poříčany: Janocsko (76. Malík) – Kalabiška (78. Stárek), Skořepa, Kutina, Bím (82. Hetcl), Kabyl, Chlapec, Zolotuchin, Makovský, Janda.

Sparta Kutná Hora: Malý – Wolf (35. Křelina), Marek, Veselý, Franc, Zrůst, Tulach, Pilný, Nekvinda, Dostál (46. Gašpar), Piskač (46. Pleva).