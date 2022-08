Pro domácí nezačal ročník nejlépe. Nigerijský střelec Jimmy Gidion zahrozil jako první hlavičkou v pádu nad břevno, jenže za pár minut pro něj zápas po nezaviněném špatném došlápnutí předčasně skončil. „Za tři dny se nám zranil čtvrtý hráč, po Bočkovi a Vobořilovi hned v úvodu Jimmy a po něm i Bodlák, navíc Komma dohrával se sebezapřením, to vše trochu kalí radost z výsledku. Vítězství se doslova rodilo v bolestech,“ hodnotil svou premiéru nový benátecký trenér Tomáš Staněk. „Čtvrthodinu jsme odehráli hodně nervózně, naštěstí jsme pak soupeře otevřeli gólem.“

Postaral se o to hodně viditelný Jan Zabilanský. V 18. minutě mu Macek odstavil protihráče při Knoblochově centru a benátecký krajní obránce napálil míč bez přípravy k tyči. Ve 32. minutě další Zabilanského ránu zablokoval hrudí čáslavský kapitán Petrů, ale dorážku z velkého vápna umístil parádně do šibenice Tomáš Slicho – tedy muž, který střídal zraněného Gidiona.

Těsně před přestávkou naservíroval zkušený navrátilec Knobloch před prázdnou bránu Tochukwu Mbahovi, který snadno zavěsil na 3:0.

Čáslav se sedmi hráči do 20 let v základní sestavě se přes aktivní obranu Benátek prosazovala těžko. Pěkný slalom podnikl ještě za bezbrankového stavu Václav Slavík, zakončil ho těsně nad břevno. To bylo ze strany hostů na dlouho vše.

O přestávce hostující kouč Svoboda střídal hned čtyři hráče a benátecký nápor přece jen otupil. Brankář Vyhnánek robinzonádou vyškraboval Slichovu výstavní střelu do vzdálenější šibenice, v 70. minutě po dloubáku posily z mladoboleslavského béčka Komárka vychytal i Šimkův křížný pokus po zemi. Hosté poprvé vystřelili mezi tyče až v 78. minutě, kdy trestný kop prodloužil hlavou Hejný a Adam Ronovský zblízka přeloboval veterána Straku. Napravil tím předchozí zahozený volej z malého vápna. „Druhou půli jsme museli hrát na jednoho útočníka a naše ofenzivní síla trochu klesla. Přesto jsme zápas kontrolovali a soupeře jsme kromě jedné standardky k ničemu nepustili. Čáslavi snížení vlilo novou krev do žil, ale závěr jsme i s několika hráči na nezvyklých postech zvládli,“ oddechl si Tomáš Staněk.

Čáslavská výprava odjela od Jizery domů počtvrté v řadě s prázdnou.

Trenér Čáslavi Jakub Svoboda těžko po utkání skrýval velké zklamání. „V prvním poločase není z naší strany vůbec co hodnotit. Nenavázali jsme na výkony z přípravného období. Za tři roky, co jsem u čáslavského áčka, jsem zažil nejhorší výkon svého týmu. Kluky jsem v prvním poločase vůbec nepoznával,“ kroutil Svoboda hlavou a pokračoval: „Proti nám bylo v zápase úplně vše. Absolutně se nám nedařily triviální věci, jako zpracování míče, organizace hry, chyběl nám pohyb, nasazení. Prvním poločasem jsme se opravdu protrápili. Za stavu 2:0 pro domácí jsme v poslední minutě prvního poločasu navíc nebyli schopni vyřešit situaci, kdy jsme byli v našem pokutovém území v jednoznačné přesile a soupeř skóroval do prázdné brány. Se stavem 0:3 se těžko něco dělá,“ konstatoval.

„Zkoušeli jsme léčbu šokem a čtyřikrát jsme vystřídali o poločasové pauze. Druhý poločas si domácí zkušeně pohlídali. Měli nějaké šance, protože jsme hráli hodně otevřeně. Zjednodušili jsme hru, ale tolik šancí jsme si nevypracovali. Měli jsme jeden nebo dva dobré centry na zakončení, jinak jsme nebyli nebezpeční,“ mrzelo Svobodu.

„V 78. minutě jsme vstřelili branku a posledních patnáct minut jsme se rádoby snažili zatlačit soupeře. Vypracovali jsme si ještě šance Ronovským a Cháberou, ale hráči nezamířili přesně. Výkon, kterým jsme se v Benátkách prezentovali, nebyl hodný jména našeho klubu. Když to všechno sečtu, zkazilo se nám to ještě tím, že Ondra Hajník odjel sanitkou do nemocnice s otřesem mozku. V uvozovkách jsme si úplně skvěle vyžrali začátek sezony. Věřím, že to nejhorší máme za sebou a čeká nás jen devětadvacet milých překvapení,“ dodal Svoboda v nadsázce.

Benátky – Čáslav 3:1 (3:0)

Branky: 18. Zabilanský, 32. Slicho, 44. Mbah – 78. Ronovský. Rozhodčí: Hamouz. ŽK: 3:2. Diváci: 185. Střely na bránu: 10:1. Rohy: 5:2.

Benátky: Straka – Zabilanský, Borovička, Glöckner, Komma – Bodlák (46. Kopa), Komárek, Knobloch (76. Šimeček), Mbah (67. Šimek) – Gidion (12. Slicho), Macek (76. Holakovský).

Čáslav: Vyhnánek – Nykodým (46. Kurka), Hajník (75. Špičák), Petrů, Konyvka – Vilím (46. Vančura), Čuchal (46. Hejný) – Schovanec (46. Chábera), Vocel, Slavík – Ronovský.