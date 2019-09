V prvním poločase o sobě dali dvakrát vědět hosté, ale ani jedna příležitost brankou neskončila. To samé platilo u šance domácích. Branku se podařilo dát Trutnovským až ve třicáté minutě, když Brejcha využil přihrávky ze strany a překonal domácího brankáře Malého. Během zbytku prvního poločasu žádná další branka nepadla, a kutnohorští fotbalisté

Ve druhém poločase se domácí snažili vyrovnat, nejdříve jim v tom ale zabránila branková konstrukce. Až v sedmašedesáté minutě po individuální akci vystřelil Piskač, který překonal hostujícího brankáře Šťastného, a vyrovnal na 1:1. Krátce před koncem utkání mohli jít domácí do vedení, ale Cimr ve velké příležitosti neuspěl. To se Kutné Hoře nakonec vymstilo, v posledních vteřinách dal druhou branku hostů Valášek, který svému týmu vystřelil tři body.

„Vyrovnané utkání, v prvním poločase se hosté dostali do dvou příležitostí, z nichž jednu proměnili. My jsme naše šance hledali. Opticky byli hosté více na míči, my jsme se snažili zodpovědně bránit, nechtěli jsme opakovat pět inkasovaných branek z minulého utkání. Bohužel jsme propadli a po centru ze strany jsme inkasovali na 0:1. Myslím si, že pak se hra přelévala a oba týmy hrály vyrovnaně,“ řekl k prvnímu poločasu trenér kutnohorských fotbalistů Radek Kulhánek.

„Chtěli jsme minimálně remizovat, což se nám po krásné brance Piskače přiblížilo. Kolem pětaosmdesáté minuty šel Cimr sám na bránu, bohužel svou šanci neproměnil. Hosté ve třetí minutě nastavení jsme z dlouhého výkopu a následnému propadnutí naší obrany inkasovali druhou branku. Utkání má určitou podobu se zápasem v Kolíně, kde jsme také inkasovali v závěru, tentokrát jsem ale zklamaný, zápas to byl remízový, bod by byl spravedlivý. Bohužel ale nemáme nic a tři body berou hosté,“ mrzelo kutnohorského trenéra.

Osmé divizní kolo odehrají Kutnohorští v sobotu 28. září na půdě Letohradu, se tabulkově nachází nad Kutnou Horou s rozdílem dvou bodů. Výkop zápasu je naplánovaný na 16:00. Letohrad v aktuální sezoně ze sedmi zápasů třikrát vyhrál, z toho jednou na penalty, a čtyřikrát prohrál, z čehož jednou až po penaltovém rozstřelu. Nejlepším střelcem nadcházejícího soupeře Kutné Hory je Aleš Zbudil, který zaznamenal dvě branky.

Nejbližší domácí utkání odehrají svěřenci Radka Kulhánka v sobotu 5. října, nově už na zrenovovaném trávníku v Kutné Hoře, kde od 10:15 přivítají soupeře z nedaleké Čáslavi. V azylu v Červených Pečkách odehráli fotbalisté kutnohorské Sparty celkem tři utkání, z nichž nasbírali šest bodů za dvě výhry a jednu prohru. Celkem Kutnohorští na náhradním hřišti nastříleli čtyři branky, inkasovali třikrát.

Kutná Hora – Trutnov 1:2 (67. Piskač – 30. Brejcha, 93. Valášek)

Kutná Hora: Malý – Saulich, Bílek, Exner, Franc – Semrád – Marek, Piskč (88. Puchoň), Šindelář – Vlášek (66. Kolůvek) – Cimr. Trenér Radek Kulhánek.

Trutnov: Šťastný – Turner, Makovský, Knap, Dvořák, Holubec, Brejcha, Valášek, Mařas, Doubic (83. Tobiáš), Zezula. Trenér Miloš Dvořák.