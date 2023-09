Čáslav ani Kosmonosy na tom nebyly před vzájemným duelem dalšího divizního kola vůbec dobře a oba celky se krčily ve spodních patrech tabulky. Fotbalisté Kosmonos byli dokonce před tímto utkáním bez jediného bodu. Mužstva tak bažila po bodech nejen proto, aby se odpoutala ze spodku tabulky, ale aby si zvedla sebevědomí před dalšími zápasy. A děly se věci. Domácí Čáslav prohrávala ještě čtvrt hodiny před koncem o dva góly, nakonec se jí podařilo těsně před koncem vyrovnat. Pro domácí je bod málo, neboť hráli od patnácté minuty proti deseti. Pro hosty první zisk v sezoně.

Z fotbalového utkání prvního kola MOL cupu Čáslav - Admira Praha (1:2 pp) | Foto: Deník/Michal Bílek

Čáslav – Kosmonosy 3:3

Domácí fotbalisté se rychle ujali vedení, když se prosadil navrátilec z Kolína Slavík. Svůj návrat oslavil parádně. To běžela druhá minuta. Pak dostal červenou kartu hostující brankář Šteiner za faul mimo pokutové území, jenže Kosmonosy i v deseti třikrát skórovaly. Do poločasu srovnaly a po změně stran dal dvě branky během tří minut Strnad. Čtvrt hodiny snížil Čuchal a pět minut před koncem vyrovnal Peca.

„Úplně dobře jsme nezačali, když jsme v úvodu přežili takové tři pološance. Naopak jsme to byli my, kdo jako první udeřil a už ve druhé minutě. Takže super začátek. V patnácté minutě sestřelil hostující brankář našeho hráče a dostal po zásluze červenou kartu. Soupeř se zatáhl a my jsme hráli do zahuštěné obrany, což nám moc nejde. Navíc jsme do poločasu udělali chybu v rozehrávce a hosté srovnali. Také ve druhém poločase jsme hráli do plných, soupeř chodil do brejků a dal dvě branky. To jsme to vzadu zbytečně otevřeli. Tlačili jsme a nakonec se nám podařilo vyrovnat,“ oddechl si asistent čáslavského trenéra Robin Vocel. „Za stavu 3:3 jsme měli kopat penaltu, kdy z mého pohledu z lavičky soupeř zahrál jasně rukou,“ dodal zklamaně.

Branky: 2. Slavík, 76. Čuchal, 85. Peca – 35. Pajer (z PK), 62. a 65. Strnad. ČK: 15. Šteiner (Kosmonosy). Poločas: 1:1.

Čáslav: Vyhnánek – Junek, Čuchal, Mráz, Ronovský, Ráliš, Štichauer (61. Kraj), Peca, Hannich, Konyvka, Slavík.