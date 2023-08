První půle vyšla Čáslavi na jedničku. První divizní výhru má v kapse

Špatný start do sezony by mohl být zapomenutý. Po dvou porážkách si fotbalisté Čáslavi spravili chuť a v divizní dohrávce úvodního kola soutěže porazili na svém stadionu Trutnov. Domácí vedli už v poločase o tři branky, dvakrát se trefil Ronovský, podruhé to bylo z pokutového kopu. Hosté snížili až ke konci a také to bylo z penalty.