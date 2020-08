Trenérovi domácího celku Jakubovi Svobodovi se zápas líbil: „Ale jen s pohledu diváka,“ usmíval se a pokračoval: „Jako trenér domácího týmu jsem ale některé pasáže utkání, kdy se soupeř dostal do šancí, musel klukům vyčíst.“

Čáslavští vstoupili do utkání nekoncentrovaně. „Z toho pramenila penalta pro hosty. Naštěstí ji brankář Barták skvěle vystihl a poradil si i s následnou dorážkou. Do vedení jsme se dostali po dlouhém autu do vápna a pohotové střele Baška. Poté jsme v prvním poločase měli další čtyři, pět příležitostí ke skórování, ty jsme ale zahodili,“ líčil Svoboda.

„Ve druhém poločase se na můj vkus hrálo až moc nahoru-dolů,“ upozornil domácí trenér a dál řekl: „Hosté navíc dokázali po rohovém kopu srovnat skóre. Naštěstí jsme ihned reagovali, když centr Strnada zakončil pěknou ranou na vzdálenější tyč Mlynka. O deset minut později si po centru Kurky srazil jeden z hostujících obránců míč do vlastní brány a vedli jsme o dvě branky.“

Další šance domácí celek zahodil. Třeba Netušil šel sám na brankáře. „Jsme rádi za tři body. Kluky je třeba pochválit za nasazení a přístup. Kromě zraněných pilířů Mráze a Vančury, kteří nemohli hrát, do zápasu nastoupili další dva polozranění hráči, kteří ani v týdnu netrénovali, i tak jsme zápas zvládli,“ dodal Jakub Svoboda.

Čáslav – Libiš 3:1 (1:0, 9. Bašek, 57. Mlynka, 68. vlastní – 55. Přibyl). Rozhodčí: Makovička. Čáslav: Barták – Kurka, Richard, Petrů, Hannich – Čuchal – Strnad, Král (46. Kopp), Mlynka (78. Trekoval) – Ronovský (86. Váňa), Bašek (58. Netušil). Trenér Jakub Svoboda. Libiš: Brožek – Macháček, Pešek, Horváth, Přibyl, Brabec, Ohryzek (46. Stibora), Zbořil (62. Majid), Beneš (73. Dobrovolný), Ludvíček, Dušek (19. Tylšar). Trenér Miroslav Jíra.