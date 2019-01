Čáslav /ROZHOVOR/ - Po podzimu obsadili čáslavští fotbalisté druhé místo divizní tabulky, přičemž na první místo nedosáhli pouze díky horšímu skóre. Podzimní část sezony hodnotil Radim Truksa, čáslavský trenér.

Archivní foto - fotbalisté Čáslavi dotáhli zápas 1. kola Mol Cupu do penaltového rozstřelu, ale v něm Vlašimi podlehli. | Foto: Deník / Michal Pavlík

Jaká je spokojenost s podzimní částí sezony?



Spokojení určitě s podzimní částí sezony jsme. Měli jsme dobrý start do soutěže a dokázali jsme pravidelně bodovat v každém zápase. Bez bodu jsme zůstali až v osmém kole doma se Mšenem. Prohráli jsme ještě jednou v Benátkách ve třináctém kole nešťastně v devadesáté minutě. Když to sečteme s posledními pěti koly na jaře, tak jsme z posledních dvaceti zápasů nebodovali jen dvakrát. To je super výsledek. Chtěli jsme se pohybovat v horní části tabulky, a to se nám po celý podzim dařilo. Velkou část podzimu jsme byli na prvním místě, ale Mšeno mělo vynikající druhou část a nakonec nás díky lepšímu skóre v tabulce předskočilo. Na jaře si budeme chtít toto umístění udržet, ale to nebude nic jednoduchého. Soutěž je výkonnostně hodně vyrovnaná.



Pokud byste na jaře skončili na postupových pozicích, chtěli byste postoupit?

Když udržíme kádr pohromadě, tak si myslím, že máme sílu hrát o čelo tabulky i na jaře. Postup bych v tuto chvíli úplně neřešil. Jaro je vždycky hodně složité a určitě náročnější než podzim. Necháváme tomu volný průběh. Sportovně se budeme chtít o čelo tabulky porvat.

Plánujete nějaké příchody?

Co se týká příchodů, tak se to bude asi hlavně odvíjet od toho, jestli někdo odejde. Momentálně řešíme další působení Michala Kubáta. Máme o něj samozřejmě dál velký zájem, ale má nabídku z vyšší soutěže a uvidíme, jak se to vyvine.



Jak byste zhodnotil dorostence, kteří za vás nastoupili?



Z dorostu se k nám v létě přesunuli Čuchal s Koppem, kteří s námi ale už stejně celé jaro fungovali. Z dorostenců se k nám přiřadil Uher, který má před sebou zajímavou budoucnost. Chodil hrát střídavě za dorost, B tým a naskakoval i v áčku. Odehrál tři zápasy v základní sestavě a do dalších nastupoval jako střídající hráč. Dobrý zápas odehrál hlavně v Pardubicích.



Absolvují s vámi zimní přípravu další dorostenci?



Do zimní přípravy by se s námi měli zapojit další tři hráči z dorostu, kteří dostanou šanci se předvést a postupně se zapracovávat do dospělého fotbalu.

Před vámi je Mšeno, od kterého jste obdrželi jedinou prohru v základním čase. Je podle vás toto mužstvo tak kvalitní, aby si první místo zasloužilo?



Mšeno mělo výborný začátek, pak ale třikrát za sebou prohrálo a najednou bylo v tabulce úplně někde jinde, než kam patří. Potom se nastartovali a začali vyhrávat a nakonec z toho je první místo. Mají v týmu vynikající zkušené hráče Štajnera nebo Čížka a spoustu hráčů s výkonností vyšší, než je divize. Na čele tabulky jsou zaslouženě.



Jan Jícha je druhým nejlepším střelcem podzimu. Byly jeho branky pro vás důležité?



Samozřejmě že byly důležité. Honzovi to tam na podzim padalo a pro nás to díky jeho gólům bylo všechno jednodušší. Jako jediný odehrál na podzim plný počet minut. I z toho je vidět, že měl velmi dobrou formu. Ale dařilo se i Kubovi Vančurovi, který měl taky střeleckou formu a k tomu přidal spousty asistencí.



Co říkáte na výkony Petera Mráze, asi největší letní posily?



Peter nás v defenzivě výrazně posílil. S jeho příchodem se v obranné činnosti zvedla organizace hry a bylo to znát nejen na výrazně menším počtu obdržených gólů, ale soupeři si proti nám najednou nevytvářeli pět, šest gólových šancí za zápas, ale jen třeba jednu nebo dvě.