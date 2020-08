Truksa dostal nabídku do Benátek od manažera týmu Petra Spousty. „Dal jsem si dva nebo tři dny na rozmyšlenou s tím, že nabídku přijímám a doufám, že se bude dařit,“ prozradil Radim Truksa v rozhovoru na klubovém webu.

Nový trenér Benátky zná a uvědomuje si jejich kvalitu. „Benátky dlouhodobě patří k lepším mužstvům v divizní skupině. Není to tak dávno, co tu ještě byla třetí liga. Moje cíle v tomto klubu jsou jen ty nejvyšší. Chceme atakovat čelo tabulky a minimálně zopakovat loňské umístění, které bylo velmi dobré,“ zdůraznil a zavzpomínal na časy, kdy do Benátek jezdil jako soupeř: „Nehraje se tam soupeřům dobře. Vždy to byly velice těžké zápasy. Bodově se mi tady nikdy příliš nedařilo. Je tu parádní areál se suprovým hřištěm. Zázemí a podmínky k práci jsou tu vynikající. Jen to musíme potvrdit na hřišti, aby nám to fungovalo výsledkově i herně.“

V kádru zná nový kouč pár hráčů. Bude mít tedy menší výhodu. „Kupříkladu s Frantou Jakubcem jsem se pořádně viděl snad po patnácti nebo dvaceti letech. Člověk alespoň zavzpomíná, jaké to bylo, když nám bylo také dvacet,“ usmíval se Truksa, a ještě doplnil jedno jméno: „Ondřeje Kommu jsem trénoval v Čáslavi.“

Jaké jsou cíle benáteckého mužstva pro divizní sezonu 2020/21? „Chtěl bych minimálně navázat na práci a výsledky minulého trenéra Jindry Tichaie. Značí to jediné, být v absolutní špičce této soutěže,“ odpověděl Radim Truksa na webu kopanabenatky.cz.

Pro nového benátského trenéra budou nejvíce pikantní souboje s týmy z Kutnohorska, odkud pochází. Kutnou Horu bude hostit v neděli 27. září, Čáslav přivítá 1. listopadu.

Radim Truksa (43) je odchovancem Vrdů. V mládežnickém věku přešel do Mladé Boleslavi, kde se dostal až do tehdy druholigového A týmu. Dále oblékal barvy Čáslavi či Českého Brodu. Druhou ligu si zahrál také v Chrudimi. Působil ale též v Poděbradech, Velimi, Vlašimi, Humpolci, Kutné Hoře či ve Zbraslavicích. Na podzim uplynulé sezony hrál ještě I. B třídu za Vrdy. Je bývalým českým mládežnickým reprezentantem do sedmnácti a osmnácti let. Coby trenér vedl Kutnou Horu, Suchdol či Čáslav.