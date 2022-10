Reakce na špatný vstup do sezony: Brandýs po domácím debaklu mění trenéra

Jediná výhra z osmi kol, průměr necelé jedné vstřelené branky na zápas, téměř třicet inkasovaných… Ve fotbalovém Brandýse si vstup do nové divizí sezony, pro kterou byl tým přeřazen do skupiny C, představovali rozhodně jinak. Po domácí porážce 1:5 od Letohradu klub ohlásil změnu na trenérském postu: Martina Zamazala střídá Petr Hejno.

Martin Zamazal (vpravo) jako trenér Brandýsa skončil. | Foto: Deník/Luboš Kurzweil