Kutná Hora – Hlinsko 1:1

O důležitosti utkání nebylo pochyb. „Jestli chceme, aby nám neutekly další týmy v tabulce, musíme zvítězit,“ řekl těsně před utkáním kutnohorský trenér Jan Holík.

Zápas byl hodně opatrný, šancí bylo jako šafránu. A v prvním poločase také branka nepadla, navíc oba gólmani moc práce neměli. O něco zajímavější byla druhá půle, ve které jako první udeřili hosté. Po sedmi minutách hry. Domácí se snažili o vyrovnání, toho se dočkali díky gólu střídajícího Křeliny v poslední minutě.

„Určitě nejsem spokojený. Hlavně s předvedenou hrou v prvním poločase,“ uvedl po zápase trenér domácího mužstva Jan Holík. „Nepředvedli jsme to, co jsme chtěli hrát. Bylo to sice bojovné, ale bez šancí a bez kombinace. Rozhodně jsme měli hrát líp,“ věděl Holík. „Ve druhém poločase jsme svojí hloupostí a naivitou darovali soupeři pokutový kop. To se nám stává opakovaně. Udělali jsme nějaké změny, abychom s utkáním udělali něco v náš prospěch. Podařilo se nám vyrovnat, ale měli jsme tak i další šance, po kterých jsme mohli vstřelit druhou branku. V kontextu utkání je velká chyba, že jsme vstřelili jen jeden gól. A soupeři jsme branku opět nabídli. S výsledkem i předvedenou hrou nemohu být spokojený, bod je pro nás v domácím zápase málo,“ řekl k utkání kutnohorský trenér.

Branky: 90. Křelina – 52. Jančura. Poločas: 0:0.

Sparta Kutná Hora: Malý – Franc, Wolf, Nekvinda, Marek, Veselý, Bílek (85. Hradílek), Prokůpek (61. Piskač), Cimr (67. Křelina), Saulich, Jeníček (61. Tichý).