Remíza, prohra a teď výhra. Tři body v honbě za záchranou divizní fotbalisté Čáslavi potřebovali jako sůl. A dočkali se. Stačila jim k tomu jediná branka, kterou dal chvíli po změně stran střídající Ronovský. Stejný hráč vystřílel čáslavské rezervě dvěma góly výhru 3:1 na půdě Hlízova o den dříve. Kaňkou na utkání je červená karta Vančury, kterou dostal ve čtvrté minutě nastavení po druhé žluté.

Z fotbalového utkání divize C Čáslav - Benátky nad Jizerou | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Čáslav – Velké Hamry 1:0

„Věděli jsme, že nás čeká velice silný tým v kombinaci a ve standardních situacích. Zahrozili jsme v páté minutě, kdy svoji šanci neproměnil Hajník. Od té doby jsme propadali ve hře, soupeř měl jednoznačnou převahu a my jsme byli pod tlakem. I kvůli velkému množství standardních situací. S vypětím všech sil jsme v prvním poločase odolali. Na jeho konci šli hosté sami na bránu, ale Vyhnánek nás podržel. Tím jsme se drželi ve hře, ale poločas ideální nebyl,“ hodnotil první poločas trenér Čáslavi Jakub Svoboda. „Ve druhém poločase jsme chtěli oživit hru, třikrát jsme vystřídali. Pak vyšla spolupráce právě střídajících Vilíma a Ronovského, který dával do prázdné brány. Od té doby se ale opakoval první poločas. Hodně jsme faulovali, bylo to pro nás těžké. Konečně jsme měli i sportovní štěstí, když některé střely chodily vedle. V závěru kluci padali do střel a předvedli, jak se hraje o záchranu. Klobouk dolů před nimi,“ těšilo Svobodu. „Za stavu jedna nula přešel Konyvka přes dva hráče, přihrál Hejnému, ale ten trefil obránce na brankové čáře. Bohužel jsme v nastavení přišli o vyloučeného Vančuru. Konečně jsme se ale dočkali tří bodů a také jsme po dlouhé době udrželi nulu. S hrou ale spokojeni být nemůžeme, tam jsme měli rezervy,“ přidal čáslavský kormidelník.

Divizní posily byly hodně znát. Hlízov doma padl s béčkem Čáslavi

Branky: 54. Ronovský. ČK: 90+4. Vančura (Čáslav). Poločas: 0:0.

FK Čáslav: Vyhnánek – Schovanec, Vančura, Hejný (84. Dudla), Mráz, Petrů, Chábera (46. Vilím), Hajník (46. Konyvka, 90. Hannich), Peca, Bašek (46. Ronovský), Slavík.