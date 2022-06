Domácí zahrozili hned po třech minutách hry, kdy na centr Hannicha naskakoval Chábera, ovšem v dobré pozici nemířil přesně. Hosté kontrovali ranou Zbudila zpoza vápna po rohovém kopu. Míč mířil do středu branky a Vyhnánek jej bezpečně kryl. O chvíli později se po levé straně prodral znovu Hannich a Ronovský míč usměrnil těsně vedle pravé tyče. Svižný úvod pokračoval chybou Čuchala při rozehrávce, kterou využil Faltus ke střele z hranice šestnáctky. Naštěstí pro Čáslav mířil těsně nad. V patnácté minutě se po kombinaci dostal ke střele ze dvaceti metrů domácí kapitán Vančura. Jeho technický pokus jen o kousek minul šibenici hostující branky.

Ve 31. minutě se domácí dočkali. Po rychlém protiútoku opět servíroval míč do vápna Hannich, ten se pak odrazil k Ronovskému, který z blízka chladnokrevně zavěsil – 1:0. O dvě minuty později si na Cháberův centr naskočil střídající Strnad, mířil ale těsně nad. Chvíli před poločasovou pauzou pak zahrozil Zbudil. Na brankáře Vyhnánka ale nevyzrál.

Lepší úvod druhého dějství si domácí nemohli přát. Slavík připravil míč na hranici šestnáctky Ronovskému, který přízemní střelou rozvlnil síť Volšíkovy branky podruhé – 2:0. Hosté se ke slovu dostali v 56. minutě. Zbudil si ale pohotovou ranou na Vyhnánka opět nepřišel. V průběhu dalších minut sahal po hattricku Ronovský. Mířil však pokaždé mimo tři tyče. I v situaci, kdy mu míč před osamoceného Volšíka naservíroval Vančura, balon však z prostoru malého vápna poslal nad branku. Skóre navýšit mohl i čáslavský kapitán. I ten ale zamířil těsně mimo prostor branky. Na výsledku se tak do konce zápasu již nic nezměnilo.

„Jsme rádi za zisk tří bodů, a nakonec i za předvedený výkon. I když jsme soupeři umožnili několik zakončení, my jsme si v utkání vytvořili více vyložených brankových příležitostí a zaslouženě jsme vyhráli,“ konstatoval po utkání trenér Čáslavi Jakub Svoboda. Ten musel ještě do poločasové pauzy stáhnout ze hřiště zraněného Baška a o poločasové pauze Konyvku. „Oba do utkání nastupovali se zdravotní indispozicí. Nakonec jsme se s tím poradili, i když řada hráčů dohrávala zápas na netradičních postech,“ uvedl Jakub Svoboda.

Do zápasu na poslední čtvrthodinu zasáhl premiérově starší dorostenec Jiří Špičák: „Jsem rád, že jsme mohli dát Jirkovi šanci a připsal si tak první start v divizní soutěži. Když bude nadále tvrdě pracovat, určitě má šanci stát se stabilním členem našeho kádru,“ uzavřel Jakub Svoboda.

Branky: 31. a 47. Ronovský. Poločas: 1:0.

Čáslav: Vyhnánek – Slavík, Schovanec, Mráz, Konyvka (46. Vilím) – Vančura (86. Kubín), Čuchal – Chábera (78. Špičák), Bašek (31. Strnad), Hannich – Ronovský.