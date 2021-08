Nový kouč Kutné Hory vsadil na defenzivní taktiku a vyplatilo se. „Bod je poctivý a odpracovaný. Jeli jsme do Náchoda neinkasovat, což jsme splnili. Je škoda, že jsme ze dvou nebo tří šancí v závěru zápasu nedokázali vytěžit branku,“ mrzelo nakonec trenéra Kutné Hory Jana Holíka.

Náchod byl celý zápas více na balonu. „Snažili jsme se poctivě bránit a držet defenzívu, abychom domácí nepouštěli do šancí. Sice měli herní převahu, ale do vážné šance se dostali jednou. I my jsme měli po přestávce tak dvě příležitosti na vstřelení gólu. Zápas skončil nula-nula. Remíza je asi spravedlivá a bod je pro nás do další práce povzbuzující,“ měl jasno kouč Sparty.

Soupeř Kutné Hory zahrozil po sérii rohů. „Vždy jsme ale byli schopní balon zablokovat. Stoprocentní vyloženou šanci domácí neměli,“ přemýšlel Holík a popsal nejlepší šanci svého mužstva: „Zelenka šel ze strany sám na gólmana, prostřelil ho mezi nohy, ale míč se od jedné nohy odrazil těsně vedle brány. Velká škoda.“

Náchod – Kutná Hora 0:0. Rozhodčí: Haleš – Beneš, Jansa. ŽK: Kovář – Franc, Saulich. Diváci: 240. Náchod: Baláž – Rojšl (69. Šesler), Petřík, Doucek (69. Jahoda), Simon (82. Gunár), Šustek, M. Malý, Světlík, Vencl, Brich, Kovář. Trenér Václav Kotal. Kutná Hora: Malý – Saulich, Bílek, Jeníček, Marek – Nekvinda, Veselý, Franc, Wolf, Zelenka – Cimr (85. Pleva). Trenér Jan Holík.