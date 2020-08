První poločas skončil 4:0 pro domácí. Kutnohoráci byli zaskočení hned od úvodu. „Měli jsme naivní přístup. Chtěli jsme poctivě bránit a hned z první standardky dostaneme gól, kdy můj hráč Malý prodlužoval balon hlavou na zadní tyč. Druhý gól jsme dostali z penalty, a to ještě domácí jednu desítku neproměnili,“ líčil obránce Kutné Hory Bedřich Franc. Podle něj byla jedna penalta jasná a druhá hodně přísná.

Kutnohoráci udělali v zápase velké množství chyb. „Ze sedmi branek jsme jim všechny nabídli z našich individuálních chyb a lehkovážnosti. Zápas se nám vůbec nepovedl,“ mrzelo France. Druhý poločas Sparta prohrála 2:3. Co se zlepšilo? „Brzy jsme snížili na jedna-čtyři a měli jsme více ze hry. Domácí dělali také chyby a nabídli nám další příležitosti, ale my jsme je neproměnili. Následně jsme znovu udělali chybu na půlce a za stavu pět-jedna bylo po utkání,“ odpověděl kutnohorský fotbalista.

Za Spartu se nejprve v 55. minutě trefil Hradílek. Druhý gól dal čtyři minuty před koncem Cimr. „Při první brance zavezl Křelina míč do vápna, srazil se s brankářem a Hradílek uklidil odražený míč do prázdné brány. Druhou trefu dal Cimr také téměř do prázdné hlavou. Byly to šťastné góly, ale počítají se,“ dodal Bedřich Franc.

FK Náchod – Sparta Kutná Hora 7:2 (4:0, 3. a 20. pk. Malý, 27. Hlava, 31. Pražák, 62. Kabeláč, 70. Šustek, 90. Rojšl – 55. Hradílek, 86. Cimr). Rozhodčí: Čechlovský. Kutná Hora: Malý – Saulich, Bílek, Franc, Nekvinda, Zelenka (46. Prokůpek), Piskač, Marek, Křelina, J. Kulhánek (65. Cimr), Hradílek (76. Šindelář). Trenér Radek Kulhánek.