Domácí fotbalisté vsadili na precizní defenzivu. Bránili hodně poctivě a doka do šancí nepouštěli. Když se naskytla možnost, snažili se hosty zaskočit rychlými brejky. A v prvním poločase jim vyšly na jedničku. První akce zakončil podařenou hlavičkou na zadní tyč Piskač, pak předvedl rychlý úprk Veselý a jeho zakončení levou nohou bylo výstavní. Sparta byla na koni, tyto góly jim vlily novou krev do žil.

KANONÝR DENÍKU: Nejlepší kanonýr v Česku. Kacafírek umí dát gól jako Schick

„Je to důležité vítězství, doufám, že se odrazíme k lepším zítřkům. Za tři body jsme samozřejmě strašně rádi,“ mnul si spokojeně ruce trenér vítězného celku Jan Holík. „Vstoupili jsme do utkání dobře, vytvořili jsme si pár náznaků šancí a pak se po centru trefil hlavou Piskač. Od té doby se hra vyrovnala, hosté začali nakopávat dlouhé míče a na obou stranách odešla mezihra. Soupeři jsme se přizpůsobili a z toho nadšený nejsem,“ uvedl Holík. „Každopádně jsme nepropadli, zodpovědně jsme bránili. Pak předvedl individuální akci Veselý a zakončil ji krásnou brankou. To byl pěkný fotbalový moment. Soupeře jsme do ničeho nepustili a měli jsme přidat třetí branku , Pilný měl dvě obrovské příležitosti. Ve druhém poločase se obraz hry nezměnil, my jsme hráli stále zodpovědně. Chvíli před koncem vytáhl parádní zákrok Malý a to bylo hodně důležité. Na šance jsme jednoznačně vyhráli,“ vyprávěl kutnohorský trenér.

Branky: 13. Piskač, 33. Veselý. Poločas: 2:0.

Kutná Hora: Malý – Wolf, Marek, Veselý, Franc, Pleva (65. Křelina), Tulach, Pilný, Nekvinda (85. Gašpar), Dostál (75. Zrůst), Piskač (76. Prokůpek).