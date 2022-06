„Šli jsme do utkání s tím, že musíme získat v posledních dvou zápasech šest bodů, to bylo složité. A všichni okolo nás vyhráli,“ uvedl po utkání trenér Kutné Hory Libor Tichý. „Teď převládá velké zklamání, ale soutěž má třicet kol. Spoléhat na dvě poslední utkání by byla hloupost. Nedařilo se nám sbírat body s týmy s horní části tabulky. S těmi okolo nás to ještě šlo, hlavně radost. Je to tvrdý úder, musíme se podívat pravdě do očí. A musíme to přijmout,“ nehledal výmluvy Tichý. „Tíha utkání se projevila, byli jsme odhodlaní, ale jen v kabině. Nepřenesli jsme to do utkání. Rychle jsme dostali první branku, ale měli jsme dost času se z toho oklepat. Ale tohle se nepovedlo. V důležitém zápase nám chyběla agresivita, touha po vítězství. To jsme neměli, to jsme předvedli maximálně v kabině. Nebylo o co se opřít. Dopředu jsme nebyli nebezpeční, míč nás neposlouchal. Když v takhle těžkém utkání nedáte gól, je to těžké,“ litoval kouč sestupující Kutné Hory.

Branky: 90+1. Franc – 2. Vitebský, 55. Janoušek. Poločas: 0:1.

Sparta Kutná Hora: Malý – Franc, Nekvinda, Pleva (72. Bílek), Veselý, Pilný, Wolf, Křelina (59. Prokůpek), Zrůst, Tulach, Marek.