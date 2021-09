Čáslav – Vysoké Mýto 0:2

Také na stadionu v Čáslavi hosté předvedli, že to s prvním místem ve skupině myslí vážně. Domácí vyšli střelecky naprázdno, zato hosté udeřili dvakrát. Poprvé to bylo po půlhodině hry, kdy se mezi tři tyče trefil Hlavsa. Necelých dvacet minut před koncem pojistil vedení hostů Trnka. A favorit si tak dokráčel pro další vítězství.

„Kvalita utkání mě zklamala, bohužel k tomu přispěl i náš výkon. Máme mladé mužstvo a někteří hráči prostě nejsou schopni opakovat kvalitní výkony. Je to jak na houpačce,“ uvedl trenér Čáslavi Jakub Svoboda. „Byli jsme strašně málo nebezpeční v útočné fázi hry. Když už jsme se dostali k postupnému útoku, tak naše kombinace skončila na vápně soupeře, kde jsme nedokázali přejít v souboji jeden na jednoho, případně se narážečkou dostat do vápna soupeře,“ konstatoval Svoboda. „Mrzí mě, že se posledních dvanáct minut spíše soustředíme na nepřesné výroky rozhodčích. Na tom musíme zapracovat. Zbytečně jsme ztratili koncentrovanost na závěrečnou čtvrthodinu zápasu, kdy byla stále šance vstřelit kontaktní branku. Hosté ovšem podali velice zkušený výkon. Vyjma závěru zápasu nás do vyložených šancí nepustili. Ne náhodou dosud inkasovali pouze tři branky a jsou po zásluze na prvním místě tabulky,“ uzavřel Jakub Svoboda.

Branky: 32. Hlavsa, 71. Trnka. Poločas: 0:1.

FK Čáslav: Vyhnánek – Richard, Mach, Čuchal (78. Král), Hejný, Mráz, Slavík, Strnad (65. Vilím), Chábera (46. Vančura), Hannich, Bašek (46. Ronovský).