„Soupeř nás přejel po všech stránkách. Jim to sedlo, my jsme jim to ulehčili. Rozhodl už první poločas,“ soukal ze sebe trenér kutnohorského týmu Libor Tichý. „Chtěli jsme navázat na středeční utkání v Tochovicích, které se nám povedlo herně i výsledkově. Nechtěli jsme ustoupit z našeho herního stylu, ale to se nám nedařilo. Bylo to dané i vývojem zápasu. Soupeř byl velice dobře fyzicky a atleticky připravený. Chtěli jsme si dát pozor na standardky, ale ty nás vytrestaly. Snažili jsme se o vyrovnání, jenže domácí nás trestali z brejků, hráli přímočaře, jejich rychlé protiútoky jsme nezachytávali. Projevila se kvalita soupeře a naše únava. Chyběla nám dynamika a agresivita. Musíme se z toho oklepat a dát se do kupy,“ uvedl po utkání trenér Tichý.

I.B třída: Sázava dala čtyři góly v deseti, Suchdol dorazil vlastní gól

Branky: 11. Volf, 21. Zelenka, 27. Vašek, 42. a 53. Formáček, 89. Koutný. Poločas: 4:0.

Sparta Kutná Hora: Malý – Veselý, Franc, Zrůst, Tulach, Pilný, Nekvinda, Křelina (73. Exner), Marek (83. Mommers), Prokůpek (73. Dostál), Wolf (57. Pleva).