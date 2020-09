Jako první se v 10. minutě trefil domácí Cimr, což narušilo plány hostujícího celku. „Měli jsme špatný vstup do zápasu. Věděli jsme, že domácí budou hrát jednoduchý fotbal, ale patnáct minut jsme se s tím nedokázali vyrovnat. Po fatální chybě našeho gólmana jsme poprvé inkasovali,“ truchlil trenér nymburského mužstva Lukáš Vlk. „My jsme se ale zvedli, začali jsme hrát, měli jsme více ze hry a lépe jsme drželi balon. Měli jsme dvě stoprocentní šance, které jsme neproměnili. Přesto jsme se dočkali vyrovnání, a tak poločas skončil,“ hodnotil první dějství kouč Polabanu Nymburk.

„Byl to boj,“ přiznal kutnohorský obránce Bedřich Franc a zhodnotil první poločas z jeho pohledu: „V prvních deseti minutách jsme byli lepší, na soupeře jsme vlétli a neproměnili jsme dvě šance. Po vstřeleném gólu se hra vyrovnala. Místo, abychom výsledek pojistili druhým gólem, jsme začali být nejistí. Soupeř dokonce vyrovnal skóre.“ Ve 26. minutě skóroval M. Dudla. Hosté pak měli více ze hry a netrefili jasnou šanci z malého vápna.

Na začátku druhé půle měla Sparta podle France dvě dobré šance, které nevyužila: „Měli jsme více šancí, byli jsme více ve hře, ale rozhodli jsme až v závěru šťastnou tečí zády Cimra, kdy míč zapadl do nymburské brány.“

„Druhou půli jsme to dobře drželi vzadu, ale nebyli jsme absolutně nebezpeční vepředu. A nakonec jsme si dali zase vlastní gól, když náš obránce trefil při odkopu soupeře do zad,“ kroutil nevěřícně hlavou Lukáš Vlk. „Se soupeřem se dalo hrát, měli jsme na nějaké body dosáhnout. Domácí ale ve druhém poločase více chtěli,“ přiznal kouč nymburského týmu.

Kutnohorským se potvrdilo to, co říkali dopředu, že jim soutěž začne až v 5. kole. „Kluci se snažili makat. Někteří šli až do křečí. Zápas odbojovali. Výhra je důležitá. Po těžkých zápasech venku a prohraném domácím zápase s Poříčany jsme říkali, že od zápasu s Nymburkem už musíme začít bodovat. Zkusíme na výhru navázat v Benátkách, případně doma s Trutnovem,“ uzavřel Franc.

Kutná Hora – Polaban Nymburk 2:1 (1:1, 10. a 74. Cimr – 26. M. Dudla). Rozhodčí: Dohnal. Kutná Hora: Malý – Bílek, Nekvinda, Matoušek, Zelenka (84. Saulich), Piskač, Wolf, Marek, Hradílek (66. Křelina), Kulhánek, Cimr (88. Šindelář). Nymburk: Plaček – Herčík, T. Dudla, Svoboda, Daněk – Škarecký, Kotek – Nepovím (83. Jarschel), Hobík (83. Nguyen), Mejzr (83. Drobný) – M. Dudla.