Čekal je přetěžký úkol – získat body s druhým celkem divizní tabulky skupiny C. To se ale čáslavským fotbalistům nepovedlo a doma prohráli. Vyšli totiž střelecky naprázdno, hosté skórovali dvakrát. Poprvé krátce po změně stran po trefě Vobořila, pojistku přidal Benátkám Jimmy ve třetí minutě nastavení.

Z fotbalového utkání prvního kola MOL cupu Čáslav - Admira Praha (1:2 pp) | Foto: Deník/Michal Bílek

Čáslav – Benátky 0:2

„Domácí porážka, která se zase těžkou kouše,“ ulevil si trenér čáslavského mužstva Jakub Svoboda. „Bylo to naprosto vyrovnané utkání, první půle ale nenabídla divákům nic pohledného a hrálo se bez vyložených šancí na obou stranách. Na začátku druhé půle jsme nepohlídali jedinou vážnější akci soupeře, který dal první branku. Hosté bránili od té doby od půlky, my jsme pak dobývali bránu soupeře. Soupeř nás mohl potrestat a rozhodnout mnohem dříve, protože my jsme hráli vabank a oni chodili do brejků. Vytvořili jsme si několik standardních situací a poločancí, ale chyběl důraz, abychom něco dotlačili do gólu. Byli jsme málo nebezpeční, i když se hrálo na jednu bránu,“ litoval Svoboda. „V závěru jejich gólman odkopem překopl naší obranu a jejich útočník přehodil gólmana. Je to smolná porážka. Na druhou stranu když netrefíme bránu, stačí soupeřům jediný gól. Druhý gól Benátek už byla jen nadstavba,“ dodal kouč poražených.

Branky: 50. Vobořil, 90+3. Jimmy. Poločas: 0:0.

Čáslav: Janda – Junek, Čuchal (58. Štichauer), Ronovský (80. Kraj), Ráliš, Petrů, Chábera, Hajník, Konyvka, Slavík, Bašek (58. Hannich).