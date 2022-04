Kutnohorští fotbalisté dostali celkem rychle branku, ta byla nakonec vítězná. Ve dvacáté první minutě se trefil hostující kanonýr Kabourek, který má v letošní sezoně na svém kontě už čtrnáct přesných zásahů. Domácí se marně snažili vstřelit gól a když dostali deset minut před koncem utkání branku od střídajícího Počtýnského, bylo jasno.

„Spokojeni samozřejmě nejsme, doma jsme chtěli bodovat, k tomu jme se upínali,“ hlesl po zápase trenér poražených Jan Holík. „Utkání bylo bojovné, Letohrad je silový tým, čemuž jsme se museli přizpůsobit. První inkasovaný gól byl takový nešťastný, kdy nám to tam propadlo po standardce a na zadní tyči nám to hráč doklepl do brány. Více šancí v prvním poločase nebylo, hra byla vyrovnaná s minimem šancí. Daleko více mě mrzí druhý poločas, kdy jsme měli pětadvacet minut velký tlak a dvě nebo tři šance na vyrovnání. Gól by nám pomohl, byla chyba, že jsme nějaký nedali, to bylo klíčové pro celé utkání. Z ojedinělé šance jsme pak dostali druhou branku a bylo rozhodnuto. Vydali jsme velké úsilí, ale body nepřišly. Nedá se nic dělat, musíme koukat dál,“ uvedl Holík.

Jeho tým hraje ve středu dohrávku v Tochovicích a pak ho čeká derby na půdě Čáslavi. Navíc přibyli další zranění hráči. „Snad se ale dáme dohromady. Rozhodně nic nebalíme, hrajeme do konce a budeme bojovat,“ dodal odhodlaně kutnohorský kouč.

Branky: 21. Kabourek, 80. Počtýnský. Poločas: 0:1.

Sparta Kutná Hora: Malý – Marek (84. Cimr), Veselý, Franc, Zrůst, Tulach, Pilný, Nekvinda, Křelina, Wolf (86. Prokůpek), Dostál (72. Pleva).