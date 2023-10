Kouzlo nového trenéra nezafungovalo. Divizní fotbalisté Čáslavi pod vedením nového kouče Petra Jandy v poločase na place Turnova po gólu Slavíka vedli, jenže domácí borci po přestávce skórovali dvakrát a stav otočili ve svůj prospěch. Druhý vítězný gól dali ve třetí minutě nastavení a hostům zbyly oči pro pláč. Důležité body si tak nesebrali.

Z fotbalového utkání prvního kola MOL cupu Čáslav - Admira Praha (1:2 pp) | Foto: Deník/Michal Bílek

Turnov – Čáslav 2:1

„V prvním poločase jsme měli štěstí, protože domácí měli tři vyložené šance. My jen jednu, tu jsme ale proměnili, když brejk dobře vyřešil Slavík. Z naší strany to ale nebyl dobrý poločas,“ přiznal nový trenér Čáslavi Petr Janda. „Asi po půlhodině hry jsme museli udělat personální změnu, nefungovala nám obrana. Pak se to zlepšilo a dali jsme gól do šatny. Ve druhém poločase jsme chtěli hrát níž a na brejky, což se nám dařilo. V šedesáté minutě šel Chábera sám na bránu, ale bohužel nedal. Pak jsme dostali gól ze standardky, do té doby domácí neměli nic. Trestuhodně jsme nechali volného hráče. Ke konci nás soupeř tlačil. V poslední mnutě jsme si to vyžrali úplně, když domácí protlačili míč po závaru do sítě. Je to smutné. Měli jsme přidat druhý, rozdílový gól, takhle jedeme s prázdnou,“ uvedl čáslavský trenér.

Branky: 74. Prokopec, 90+3. Nosek - 44. Slavík. Poločas: 0:1.

Čáslav: Vyhnánek – Junek, Čuchal, Ronovský, Ráliš, Petrů, Chábera (67. Kraj), Hajník, Peca, Slavík (74. Hannich), Bašek (33. Konyvka).