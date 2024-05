Byli hodně blízko dalšímu bodovému zisku, už šestému v řadě. Nakonec ale těsně před koncem utkání o remízu přišli. Fotbalisté Čáslavi v dalším kole divizní skupiny c prohráli na půdě druhých Benátek nad Jizerou. Ty rozhodly o svém těsném vítězství dvanáct minut před koncem.

Z fotbalového utkání divize C Čáslav - Velké Hamry | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Benátky – Čáslav 2:1

„Do utkání jsme nevstoupili vůbec špatně, ale po špatné rozehrávce brankáře přišla akce soupeře, došlo ke kontaktu v šestnáctce a byla z toho penalta. Pak jsme hráli v prvním poločase vysoko, domácí jsme napadali a byli jsme lepší,“ uvedl po utkání trenér Čáslavi Roman Kučera. „Směrem dopředu jsme měli několik slibných akcí, o vyrovnání se postaral krásnou individuální akcí a parádní trefou Kučera,“ popsal první půli kouč čáslavského celku.

„Ve druhém poločase, jak to tak někdy bývá, domácí vykopávali míč dvakrát z brankové čáry, měli jsme tak i další střely, ale z ojedinělé akce jsme dostali druhý gól. Vrhli jsme všechno dopředu, hráli jsme vabank, ale už jsme se k ničemu nedostali,“ litoval Kučera. „Byl to remízový zápas, do kterého jsme dali hodně energie, hodně sil, ale výhru překlopili na svoji stranu domácí. Benátky byly šťastnější, my jsme naopak zklamaní. Musíme se rvát dál,“ dodal čáslavský trenér Roman Kučera.

Branky: 5. Bodlák (z PK), 78. Duch – 30. Kučera. Poločas: 1:1.

Čáslav: Vyhnánek – Vencl, Konyvka, Kučera, Hanč, Chábera, Nešpor, Hejný (75. Peterka), Slavík, Kraj, Junek.