Do vedení šli hosté v jedenadvacáté minutě, když domácího brankáře Petra Malého překonal Ondřej Šimek, který zakončil protiútok Benátek nad Jizerou. Kutná Hora vyrovnala až ve druhém poločase, konkrétně v šestašedesáté minutě, branku na 1:1 vstřelil Dalibor Cimr. Při penaltovém rozstřelu proměnili domácí jeden pokus, hosté úspěšně zahráli tři penalty, a tak si do Benátek nad Jizerou odvezli dva body.

„Očekávali jsme těžké utkání, přijelo mužstvo, které je na třetím místě tabulky. Na druhou stranu, po zpětném hodnocení si myslím, že jeden bod je možná ztráta, asi bychom chtěli více. Minimálně bod jsme si určitě zasloužili, ale dva nebo tři body by samozřejmě byly lepší. Nezačali jsme dobře, prvních deset minut měli ze hry více hosté, ale my jsme zodpovědně bránili a vykrývali jsme prostory, hosty jsme do šancí nepouštěli. Hru jsme vyrovnali, ve dvacáté minutě jsme šli sami na bránu, když Cimr nádherně vysunul Hradílka, ten ale svou příležitost neproměnil, brankář ho vychytal. Prakticky z protiútoku jsme dostali branku a prohrávali jsme 0:1. Opakuje se průběh, kdy uděláme chybu a najednou musíme dohánět vedení soupeře. Snažili jsme se hrát, obě mužstva měla náznaky a pološance, ale do kabin se šlo za stavu 0:1,“ řekl k prvnímu poločasu trenér kutnohorských fotbalistů Radek Kulhánek.

„Ve druhém poločase jsme pět až deset minut byli lepším týmem, pak se hra vyrovnala, hosté trochu převzali iniciativu. Pak ale po krásné akci Cimra, který odehrál velmi dobré utkání, kdy se dokázal prodrat přes stopera, a levou nohou vyrovnal na 1.1. Chtěli jsme hru trochu uklidnit, podržet balon, zbylých dvacet minut se vítězství mohlo strhnout na kteroukoliv stranu. Jak my, tak hosté jsme měli náznaky dvou, tří protiútoků a nějakých dalších šancí, my jsme mohli jít sami na bránu, ale vyřešili jsme to špatně a utkání nakonec skončilo nerozhodně 1:1,“ uzavřel kutnohorský trenér své hodnocení.

Čtrnácté kolo Fortuna divize C odehrají fotbalisté kutnohorské Sparty v neděli 10. listopadu, kdy zavítají na hřiště Dvora Králové nad Labem. Kutná Hora se po třinácti odehraných zápasech drží na čtrnáctém místě s dvanácti body, Dvůr Králové nad Labem okupuje desáté místo tabulky, nasbíral sedmnáct bodů za šest výher, z toho dvě penaltové, a jednu prohru po pokutovém rozstřelu. Začátek utkání je naplánovaný na 14:00.

Kutná Hora – Benátky nad Jizerou 1:2 na penalty (66. Cimr – 21. O. Šimek)

Kutná Hora: Malý – Marek, Exner, Franc, Saulich – Semrád, Nekvinda – Hradílek, Piskač (83. Kolůvek), Šindelář (62. Vlášek) – Cimr (89. Bílek). Trenér Radek Kulhánek.

Benátky nad Jizerou: Straka – Sudek, Komma, Košek (76. Kocourek), Chaloupka (46. Zmij), O. Šimek, Zabilanský, Borovička, J. Šimek, Macek, Hrdina (83. Borkovec). Trenér Jindřich Tichai.