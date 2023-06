/FOTOGALERIE/ Další existenční utkání zvládli a jejich naděje na záchranu v divizi nadále žije i před závěrečným kolem soutěže. Fotbalisté Čáslavi v předposledním kole skupiny C prohrávali v poločase s Hlinskem na svém stadionu nejtěsnějším rozdílem, po změně stran dvěma zásahy skóre otočili. Druhé Ústí nad Orlicí ale bude v letošní derniéře hodně tvrdý oříšek.

Z fotbalového utkání divize C Čáslav - Hlinsko (2:1) | Foto: Deník/Michal Bílek

Čáslav – Hlinsko 2:1

„Byl jsem hodně zklamaný z našeho výkonu v prvním poločase. Chybělo nasazení, bojovnost. Hráli jsme nevýrazně, bez komunikace, byli jsme hodně odevzdaní,“ ulevil si trenér Čáslavi Jakub Svoboda. „Naštěstí nás soupeř potrestal jen jednou. My jsme měli jedinou šanci ke konci poločasu, ale Ronovský trefil břevno. To bylo od nás všechno,“ zhodnotil první půli Svoboda. „Ve druhém poločase jsme změnili rozestavení a po patnácti minutách dostala hra šťávu. Slavík byl stažen a Vančura s přehledem proměnil penaltu. Pak jsme hráli zbytečně vabank, ale jednou hasili požár stopeři a jednou nás podržel Vlček, který chytil samostatný nájezd. Tím nás zachránil. Hráli jsme jednoduchý fotbal na naše hrotové útočníky. Hajník trefil tyč a konečně se míč odrazil k nám a Vančura ho poslal do prázdné brány. Mohli jsme mít klidnější závěr, ale Hejný trefil zase tyč. Závěr byl infarktový, ale my jsme si došli pro tři body,“ oddechl si čáslavský kormidelník.

Výhru Hlízova řídil Maxa, Bohemia Poděbrady prohrála potřetí za sebou

Branky: 57. a 72. Vančura (první z PK) - 36. Křižák. Poločas: 0:1.

Čáslav: Vlček – Vančura, Čuchal (46. Mach), Hejný, Mráz, Ronovský (77. Petrů), Schovanec, Bašek (86. Dudla), Hajník (66. Kurka), Peca (46. Chábera), Slavík.