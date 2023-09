Bez potrestaného trenéra Jakuba Svobody (od disciplinárky dostal stopku na pět zápasů a pokutu 15 tisíc korun) nastoupili divizní fotbalisté Čáslavi k dalšímu mistrovskému střetnutí na půdě Letohradu, který byl po pěti kolech bez jediného bodu. To už ale neplatí. Hosté prohráli nejtěsnějším rozdílem, utkání rozhodl jedinou trefou střídající Lorenc, který byl na hřišti deset minut.

Z fotbalového utkání prvního kola MOL cupu Čáslav - Admira Praha (1:2 pp) | Foto: Deník/Michal Bílek

Letohrad – Čáslav 1:0

„Byl to typický zápas na nula nula, my jsme ho nezvládli,“ litoval asistent čáslavského trenéra Robin Vocel. „První poločas byl hodně vyrovnaný, hrálo se hodně mezi vápny a skoro bez šancí. Domácí více kombinovali, měli častěji míč, ale vyprodukovali jen dvě střely za šestnáctkou. My jsme mohli jít do vedení po hlavičce Ráliše, který měl gól na hlavě. Po úniku pak Ronovského vychytal gólman. Ve druhém poločase byli domácí aktivnější, byli častěji na balonu, ale větší šance jsme měli my. Obrovskou příležitost měl Čuchal, jeho gólovou střelu srazili obránci. Letohrad zlobil po standardních situací, ale bohužel jsme inkasovali po nepovedeném centru ze strany, když zůstal volný hráč. V závěru jsme už tlak ani neměli,“ zhodnotil utkání Vocel.

Branka: 76. Lorenc. Poločas: 0:0.

Čáslav: Vyhnánek – Junek, Kraj (79. Mach), Čuchal, Mráz, Ronovský, Ráliš, Štichauer, Hajník, Hannich, Konyvka (83. Peca).