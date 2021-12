Dvaadvacet bodů dává více než slušný základ k bezpečné jarní záchraně, byť ve druhé části sezony mužstvo možná přijde o svého nejproduktivnějšího hráče. Manažer kohoutů Vladimír Vávra v rozhovoru pro Mělnický deník prozradil také to, že zatím ještě nemají náhradu na uvolněné místo trenéra u béčka.

Předpokládám správně, že u vás panuje spokojenost s podzimem a tedy i změnou trenéra, ke které jste sáhli?

Určitě. Udělali jsme správné kroky. Na mančaft zapůsobila výměna trenéra velice dobře. Kabina se dala dohromady. Předtím chtělo pár kluků kvůli trenérovi skončit. Nemohli jsme s tím být spokojení. Od výměny jsme začali hrát fotbal, který přinášel body, což je důležité. Kdybychom nepromarnili první čtyři zápasy, byli jsme možná třetí. Po třetině zápasů jsme měli čtyři body, po dalších dvou dvaadvacet. To je rozdíl. Určitě spokojenost.

Co kromě toho, co už jste zmínil, přinesl nový muž na lavičce do hry, že najednou začaly naskakovat body?

Určitě přinesl i nějaký svůj pohled, co se týká postavení jednotlivých hráčů. Ale hlavně přinesl do kabiny jinou pohodu. Začal působit na hráče po psychické stránce úplně jinak. Navíc od začátku komunikoval i s námi jako s výborem. Naše představy se nejen spojily, ale také realizovaly. Tým se dal dohromady a celá hra zlepšila.

ROZHODNĚTE: Kdo byl nejlepším podzimním střelcem Mělnicka?

Tak bodově úspěšný podzim v divizi asi dlouho nepamatujete, že?

V poslední době jednak zasáhl covid a nedohrálo se, předtím jsme se vypořádávali s důsledky práce pana Kabyla, který nám mančaft prakticky zboural. Zrovna v sezoně než odešel, jsme byli taky hodně nahoře. Myslím, že jsme skončili asi pátí. Jenže jsme pak začali mít problémy s hráči, protože nám jich řada odešla. Museli jsme postupně tvořit nový mančaft, což se vlastně podařilo až teď. Musím k tomu dodat, že máme dost mladý tým, jeden z nejmladších v soutěži. Doplněný je „tátou“ Macháčkem. Ale funguje to. Vztahy mezi kluky jsou prima.

Dvě výhry jste na podzim dokázali získat i venku – asi o to cennější, že za soupeři jezdíte pořádné štreky, že?

Byl to právě i jeden z důvodů, proč jsme měnili trenéra. Třeba i v Hlinsku jsme hráli velice dobře, ale stalo to, že trenér špatně vystřídal. Místo, abychom uhráli bod, prohráli jsme výsledkem nula tři, který vypadal jako nakládačka. Přitom jsme byli i v deseti lepší, ale bez efektu.

Sedmé místo a dvaadvacet bodů je slibná bilance, na druhou stranu na jaře to určitě bude ještě boj a usnout na vavřínech by se rozhodně nemuselo vyplatit. Souhlasíte?

Tvrdý boj to určitě bude. Chceme se udržet a hlavně pokusit o přeřazení zpět do skupiny B. Dálky, které cestujeme do východních Čech – do Trutnova, Náchoda, jsou opravdu náročné. Na postup nemáme, to je jasné. Na udržení je ale, myslím, velmi dobře nastartováno.

Rozhodčí z Libiše odmával svůj první druholigový zápas. Zamíří mezi vyvolené?

Očekáváte v zimní přestávce pohyb v kádru? Dovedu si představit, že třeba o Tomáše Přibyla musí být zájem i výš…

O Tomáše zájem je. Půjde to zkusit, ale ještě není nic definitivního. Samozřejmě bychom o něj neradi přišli. Je to o tom, kdo u nás chce a nechce hrát. Ratner chce rovněž skončit, protože studuje a nemá na fotbal čas. Odejít by měl ještě Brabec. Jinak by většina měla zůstat a pokračovat. Dvě tři posily místo nich samozřejmě sháníme.

Přibyl by určitě ztrátou byl. Kromě toho, že je nejlepší střelec ještě spoustu gólů připravil…

Jsme pro, by to šel zkusit. Nemůžeme mu bránit v rozletu. Ale chceme, aby šel někam výš, a ne aby dřel třísky ve třetí lize. Je potřeba, aby se prosadil výš, když už o něj mají zájem. To se uvidí. Musí si sám uvědomit, co chce. Není dneska jednoduché přijít o zaměstnání kvůli tomu, že bude někam jezdit trénovat. Můžou ho vyšoupnout, bude mít sice angažmá, ale bez peněz. Je to složité.

S mladým týmem asi musíte počítat s tím, že o nejlepší hráče bude zájem…

Samozřejmě. Byl už loni. Chtěl ho Kolín. Ale všechno jsou to pro něj dálky a nejistoty, zvlášť když hrají stejnou soutěž jako my.

Egyptští bratři se loučí s Pšovkou. Odnesli jsme si spousty zkušeností, vzkázali

Na závěr odbočka k béčku, kde po dlouhých patnácti letech skončil trenér Urbanec. Máta za něj už náhradu?

Zatím nemáme a musíme si s tím nějak poradit. Někteří kluci z béčka se zbytečně odtrhávají od libišského fotbalu. Snažíme se to ale udržet pro mladé, kteří hrají v dorostu a jsou perspektivní. Kvůli nim ho nechceme rušit, jak to udělali třeba v Neratovicích. Musíme se s tím poprat.

Co byste řekl k panu Urbancovi, který byl nejdéle sloužícím trenérem v okresním přeboru?

Bavilo ho to. Přistěhoval se, začal hrát a pak se z něj stal trenér. Má to teď snad nějak složité s prací. Chtěl končit už loni. Přemlouval jsem ho, aby pokračoval ještě alespoň do léta. Řekl, že ne. Jsem zvědavý, jak to dáme dohromady.