Bez bázně vstoupili fotbalisté Kutné Hory do zápasu s jedním z aspirantů na postup. Domácí předvedli povedenou akci už v deváté minutě, a levačka Pilného byla naprosto přesná. Jenže hostům stačilo šest minut k tomu, aby skóre otočili ve svůj prospěch. Hock a Ujec zchladili šance Sparty na minimum. A po změně stran přidalo Vysoké Mýto díky trefám Dostálka a Hlavsy další dva góly. Tentokrát stačily hostujícímu týmu na dva zásahy čtyři minuty.

Hlízov si poradil s výpadkem hráčů, kouče Linharta výkon potěšil

„Do utkání jsme dobře vstoupili, jednou jsme soupeře dobře dostoupili, vypíchli jsme mu míč a akce jsme dobře vyřešili,“ popsal úvodní trefu kutnohorský trenér Jan Holík. Jenže to byla také poslední branka jeho mužstva. „Soupeř byl trpělivý, nepanikařil a do poločasu si vytvořil dvě šance, po kterých otočil skóre. To byla škoda, měli jsme do půle udržet remízový stav. Do druhého poločasu jsme nevstoupili dobře, hosté byli jednoznačně lepší a my jsme si navíc třetí branku dali skoro sami. Pak to to soupeř bez problémů dohrál. Kdybychom hráli oba poločasy stejně, mohli jsme pomýšlet na dobrý výsledek. Soupeř ale ukázal velkou kvalitu ukázal svoji dominanci,“ chválil protivníka kouč kutnohorské Sparty.

Branky: 9. Pilný – 33. Hock, 39. Ujec, 51. Dostálek, 56. Hlavsa. Poločas: 1:2.

Sparta Kutná Hora: Jeřábek – Marek, Veselý Franc, Zrůst, Tulach, Pilný, Nekvinda, Dostál (68. Pleva), Piskač (68. Křelina), Wolf (80. Tichý).