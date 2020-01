Během prvního poločasu Kutnohorští prohrávali 0:1, v závěru první části utkání ale dokázali srovnat na 1:1. Ve druhém poločase domácí vstřelili dvě branky, čímž se dostali do vedení 3:1. Kutná Hora i přesto dokázala srovnat na konečných 3:3. Za kutnohorský tým se střelecky prosadili Jakub Hradílek, Bedřich Franc, a Jakub Kulhánek.

„Myslím si, že jsme sehráli vyrovnané přípravné utkání, ve kterém jsme potkali kvalitního soupeře z divizní skupiny D. Podle mého utkání splnilo svůj účel, sice jsme měli trochu problémy s marodkou, když nám chyběli B, Piskač, Nekvinda, a individuální přípravu podstupuje Marek Wolf. Díky absencím zase dostal příležitost Mikšovský z dorostu, který s námi jde do přípravy. Utkání bylo vyrovnané, prvních dvacet minut první poloviny jsme byli trochu lepší, to samé ve druhém poločase, akorát to bylo druhých dvacet minut. Podařilo se nám jen vyrovnat, protože jsme prohrávali 0:1, těsně před koncem první poloviny jsme vyrovnali. Ve druhé části utkání jsme dokonce prohrávali 1:3, ale dokázali jsme utkání srovnat. Ke konci zápasu jsme měli náznaky pološance, díky kterým jsme mohli strhnout utkání na svou stranu, to se nám ale nepodařilo. Myslím si, že účel utkání splnilo, mělo to náboj a nasazení, s tím jsem spokojený. Je dobré, že dostali příležitost hráči, kteří předtím tolik prostoru nedostávali,“ byl s průběhem utkání spokojený trenér kutnohorských fotbalistů Radek Kulhánek.

Následující utkání čekají svěřence Radka Kulhánka ve středu 29. ledna proti Velimi na umělé trávě v Kutné Hoře, utkání začíná v 18:00. O víkendu odehrají kutnohorští fotbalisté utkání v sobotu 1. února, na domácí umělé trávě přivítají pražskou Admiru.

Havlíčkův Brod – Kutná Hora 3:3 (1:1)

Kutná Hora: Malý (46. Jeřábek) – Saulich, Franc, Exner, Pleva – Vlášek (46. Mikšovský), Semrád, Šindelář – Kulhánek (46. Kolůvek), Cimr (70. Vlášek), Hradílek (70. Kuhlánek). Trenér Jakub Kulhánek.