Kutnou horu poslal do vedení ve dvacáté minutě Vít Piskač, která překonal hostujícího brankáře Marka Jecha. V devětatřicáté minutě ale fotbalisté Hlinska vyrovnali, když se prosadil Martin Hlouš. O třech bodech pro kutnohorské fotbalisty se rozhodlo ve čtyřiašedesáté minutě, když dal branku domácí stoper Pavel Bílek. Další branka už nepadla, v osmdesáté minutě jedné zabránil domácí Franc, který odkopával míč na brankové čáře, také díky tomu Kutná Hora porazila Hlinska 2:1, a připsala si tři body.

„Čekalo nás jedno z nejtěžších utkání, věděli jsme, že to bude souboj o šest bodů, kdybychom zvítězili, dotáhli bychom se na jeden bod právě k Hlinsku. Vyhrát jsme museli, bodů máme skromný počet. Očekával jsem ale trochu snažší utkání, soupeř měl kvalitu, všechny body získal doma, venku ani jeden, ale u nás se prezentoval dobrým výkonem. Čekal jsem, že se budeme prezentovat aktivně, jako s Čáslaví, bohužel opak byl pravdou, velice aktivní byli hosté, nutili nás k chybným rozehrávkám a nepustili nás do nátlakové hry. Podařilo se nám jít do vedení, ale po propadnutí soupeř vyrovnal na 1:1, navíc jsme byli nuceni vystřídat, zranil se Cimr, rozhodli jsme se vrátit ke klasickému rozestavení 4-2-3-1, kdy šel střídající Kulhánek na hrot, Piskač se stáhl na podhrl a Semrád vedle Nekvindy doprostřed hřiště, kde nás tlačila bota v podobě průnikovek hostů,“ řekl trenér kutnohorských fotbalistů Radek Kulhánek k prvnímu poločasu.

„Ve druhém poločasu jsme šli na hřiště s tím, že musíme získat tři body a uděláme pro to maximum. Kluci to odpracovali, po standardní situaci, na jejímž konci byl osamocený Bílek, se nám podařilo dát druhou branku. Pak už jsme to zvládli, měli jsme ještě nějaké náznaky, ale neúspěšné. Jednu šanci hostů vykopával na brankové čáře Franc, takže nám také pomohlo štěstí, které se k nám v některých zápasech příliš nemělo. Zvládli jsme to, a máme tři body, takže jsme spokojení,“ uzavřel kutnohorský trenér své hodnocení.

Díky výhře nad Hlinskem se kutnohorští fotbalisté tabulkově přiblížili právě sobotnímu soupeři, zatímco fotbalisté Hlinska mají dvanáct bodů, které mimochodem nasbírali pouze na domácím hřišti, venku všechna utkání prohráli, Kutnohorští mají jedenáct bodů.

Další mistrovské utkání odehrají fotbalisté Kutné Hory v sobotu 26. října, když vyrazí za soupeřem do Libiše, půjde tedy o přímý souboj o umístění. Utkání začíná v 10:15. Nejbližší domácí utkání očekávají svěřenci Radka Kulhánka až v sobotu 2. listopadu, to vyzvou Benátky nad Jizerou, které se momentálně drží v první trojce tabulky za prvním Vysokým Mýtem.

Kutná Hora – Hlinsko 2:1 (20. Piskač, 64. Bílek – 39. Hlouš)

Kutná Hora: Malý – Saulich, Bílek, Exner, Franc – Marek, Nekvinda, Hradílek – Piskač, Semrád (90. Kolůvek), Cimr (44. Kulhánek). Trenér Radek Kulhánek.

Hlinsko: Jech – Klika, Křivka, Nevole, Volf, Hlouš, Jančura, Kyncl, Portyš, Christiner (73. Solnička), Tulach. Trenér Daniel Logan.