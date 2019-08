V první minutě pálil kutnohorský Piskač, střela mu ale sjela a jeho pokus skončil daleko od brány domácích. V sedmé minutě se po chybě hostů se k míči dostali domácí, jejichž následující akci zakončil brankovou střelou Pražák, který tak poslal Náchod do vedení. Na druhé straně mohl jít po chybě domácích do šance Hradílek, ten ale nepřešel přes domácího stopera. V jednadvacáté minutě přišlo vyrovnání, po špatné rozehrávce náchodské obrany šel sám na brankáře Wolf, který bezpečně proměnil. Ten samý hráč pak vyslal zajímavou střelu z velkého vápna, tentokrát ale mířil mimo tři tyče. V pětatřicáté minutě si domácí vzali vedení zpět, Petřík dostal míč na vápno a propálil kutnohorskou bránu. Krátce před koncem prvního poločasu dostal přihrávku ze strany náchodský Simon, který rozvlnil síť kutnohorské brány potřetí. První poločas skončil vedením Náchodských 3:1.

Kutnohorští do druhého poločasu nastoupili zajímavým pokusem Wolfa, jehož tvrdou střelu vytáhl domácí brankář na rohový kop. Náchod prověřil hostujícího brankáře Petra Malého slabou střelou doprostřed, se kterou neměl Malý sebemenší problém. Do dobré příležitosti se dostal Kulhánek, který chtěl přelobovat brankáře, jeho pokus ale skončil nad domácí bránou a tak z toho byl jen odkop od brány. Při další šanci Náchodských už musel Malý vytáhnout složitější zákrok, nakonec ale balon za svá záda nepustil. V pětasedmdesáté minutě unikl domácí hráč po straně, následně přihrál pod sebe Hlavovi, který ve skluzu dopravil míč do brány hostů. Jedna z dalších akcí se řítila na Kutnou Horu, když se Náchodští dostali až do vápna, s tvrdou přízemní střelou si ale poradil Malý. V prvním letošním divizním utkání tak kutnohorští fotbalisté neuspěli a prohráli 4:1.

„Musím přiznat, že jsme zaplatili nováčkovskou daň z naivity. Zápas se lámal kolem pětadvacáté minuty, když se nám podařilo vyrovnat na 1:1, pak jsme dokonce dali branku na 1:2, bohužel ale nebyla uznána pro postavení mimo hru. Následně jsme dostali branku, a v poslední minutě prvního poločasu jsme dostali třetí branku a bylo po zápase. Ve druhém poločase jsme se snažili s tím nějakým způsobem něco udělat, bohužel ale přišla další branka po náběhu z druhé vlny, to už bylo definitivně rozhodnuto. My jsme mohli korigovat skóre v devadesáté minutě, když Marek Wolf ze standardní situace na hranici velkého vápna trefil zeď. Rozhodčí hned potom ukončil utkání,“ začal své hodnocení trenér kutnohorských fotbalistů Radek Kulhánek.

„Myslím si, že jsme prospadli začátek, inkasovali jsme brzkou branku. Pak jsme hráli vysoko, dařilo se nám rozbíjet rozehrávku soupeře, z jedné situace se Hradílek neprosadil, z druhé to už Wolfovi vyšlo. Měli jsme další šance, ale nepodařilo se nám dát branku a domácí pak ze dvou podobných akcí dali dvě branky. Utkání jsme pak nedokázali otočit, domácí vyhráli zaslouženě. Hra byla vyrovnaná, ale rozhodly individuální chyby. Domácí navíc divizi už hráli, podle mě byli lépe připraveni, my jsme zaplatili za naivitu. Myslím si, že výsledku by slušel stav 4:2, nebo 4:3,“ uzavřel Kulhánek své hodnocení.

Náchod – Kutná Hora 4:1 (7. Pražák, 34. Petřík, 45. Simon, 74. Hlava – 20. Wolf)

Náchod: Baláž – Moravec (11. D. Nejman), Kabeláč, Podolník (76. Fenz), Hlava, Pražák (67. Pavlíček), Simon (46. Jahoda), M. Malý, Petřík (58. J. Nejman), Kadavý, Brich. Trenér Ondřej Nejman.

Kutná Hora: P. Malý – Exner, Bílek, Franc, Saulich – Nekvinda – Marek (66. Vlášek), Piskač, Kulhánek (66. Šindelář) – Wolf – Hradílek (76. Cimr). Trenér Radek Kulhánek.