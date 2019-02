„V utkání s divizním soupeřem jsme během prvního poločasu byli lepší, je trochu škoda, že první dějství skončilo jen 2:1. Myslím si, že to mohlo skončit 4:0, navíc jsme inkasovali až v předposlední minutě první části zápasu, když jsme propadli na straně. Ještě jsme měli nějaké šance, ale Kacafírek hlavičkoval nad bránu a Kulhánek šel sám na bránu, ale také nedal," zhodnotil utkání kutnohorský trenér Radek Kulhánek.

Druhý poločas už takovou kvalitu neměl, hlavně prvních patnáct minut. "Prostřídali jsme hodně hráčů, měli jsme k dispozici osmnáct hráčů, chceme, aby všichni hráli, v poločase jsme prostřídali sedm lidí, to se muselo projevit. Čtvrt hodiny jsme se hledali, byli jsme horším týmem, soupeř navíc dokázal vyrovnat na 2:2, mohlo být ještě hůř. Od patnácté minuty jsme se zvedli, začali jsme hrát, podařilo se nám dát tři branky. Zase jsme ale okolo pětasedmdesáté minuty prostřídali, aby měli všichni relativně stejnou minutáž. Trochu jsme vypadli z tempa, toho soupeř využil a snížil na 5:4," pokračoval trenér Kulhánek v hodnocení zápasu.

V poslední minutě nastřelili hosté břevno, utkání tak mohlo klidně skončit po pěti brankách na obou stranách. "Výsledek podle mě neodpovídá průběhu hry. Nechci říct, že střídající hráči jsou horší, spíš to bylo vysokým počtem střídání. Byly pasáže, kdy jsme hráli to, co bychom chtěli, ale během zápasu jsme také byli pasivní, za což nás soupeř dokázal několikrát potrestat. To trochu kazí dojem z výhry, jinak byl herní projev docela v pořádku, byly tam chvíle, kdy jsme vypadli, ale máme ještě čtrnáct dní, abychom potrénovali a zapracovali na tom. Mrzí mě počet inkasovaných branek, ve druhém utkání s divizním soupeřem jsme měli dobrý začátek, proti Havlíčkovu Brodu jsme vedli 4:2, nakonec to skončilo 4:4, teď se mohlo něco podobného stát s Polnou. Méně obdržených branek by pro nás bylo samozřejmě lepší, ale vítězství se počítá, celkově hodnotím utkání kladně,“ uzavřel trenér Radek Kulhánek.

Kutná Hora – Polná 5:4 (2:1)

Branky Kutné Hory: 2 Kacafírek, 2 Cimr, 2 Franc.

Kutná Hora: Malý – Matoušek, Bílek, Filipec, Franc, Marek, Semrád, Piskač, Nekvinda – Kulhánek – Kacafírek. Střídali Jeřábek, Saulich, Exner, Rosendorf, Šesták, Wolf, Cimr. Trenér Radek Kulhánek.